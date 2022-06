Startseite/Welt/ The Utah Jazz Are a Chaos, Quin Snyder musste gehen The Utah Jazz Are a Chaos, Quin Snyder musste gehen

Auf dem Papier sollten die Utah Jazz eines der besten und aufregendsten Teams der NBA sein. In den letzten drei regulären Saisons wurden sie dieser Rechnung gerecht. Leider deckt die Nachsaison schnell Mängel auf, und Utah hat in beiden Fällen nicht einmal bescheidene Ziele erreicht. Der Jazz wurde als Chaos entlarvt, und das gipfelte darin, dass Cheftrainer Quin Snyder am Sonntag nach acht Spielzeiten zurücktrat.

Snyder war nicht das Problem in Utah. Während seiner acht Saisons auf der Bank nahm er ein mittelmäßiges Team und verwandelte es in einen Anwärter auf die Western Conference. Er gewann die Northwest Division dreimal – einschließlich in jeder der letzten beiden Saisons – erreichte die Playoffs in sechs aufeinanderfolgenden Kampagnen und erzielte eine Gewinnquote von .623 über diese Zeitspanne (178-86). Das Thema war die Nachsaison, wo der Jazz ist 21-30 in diesen Saisons und kam nie über das Conference-Halbfinale hinaus, während er drei Ausstiege in der ersten Runde erlitt.

Trotz einer Paarung aus den ewigen All-Stars Donovan Mitchell und Rudy Gobert sowie einer soliden Nebenbesetzung kann der Jazz einfach nicht zusammenkommen. Mitchell und Gobert werden von Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson, Mike Conley und Royce O’Neal unterstützt, schieden aber in der Eröffnungsrunde der 2022 Playoffs aus. von den Dallas Mavericks mit 4:2 abgewehrt. Ja, Mitchell wurde während dieser Serie von einer Oberschenkelverletzung behindert, aber der Jazz hätte immer noch in der Lage sein müssen, aus der ersten Runde herauszukommen.

Seit Jahren gibt es Gerüchte über eine Kluft zwischen Mitchell und Gobert, und es ist schwer, das nicht zu sehen. Das Team ist viel zu talentiert, um so oft zu versagen. Mitchell ist ein echter Guard-Star und einer der dynamischsten Torschützen der Liga. Gobert ist 7-Fuß-1 und gilt als einer der besten Defensivspieler in der NBA-Geschichte, während sich seine offensiven Zahlen in den letzten Saisons verbessert haben. In dieser Saison erzielte er im Durchschnitt 21.6 Punkte, .7 Rebounds und 2.1 Blocks beim Schießen 71.3 Prozent aus dem Feld. Er wurde Sechster in der Liga in PER mit einer Karrierebestnote von 21.86.

Trotz dieser Zahlen und Mitchells offensiver Brillanz findet der Jazz keinen Weg, um davonzulaufen, wenn es darauf ankommt. Sie sind weniger als die Summe ihrer Teile, was in der modernen NBA eine unverzeihliche Sünde ist.

Snyder hat während seiner acht Jahre in Utah hervorragende Arbeit geleistet. Er schuf einen Anwärter und hielt den Erfolg des Teams von Saison zu Saison aufrecht. Aber eine giftige Kombination von Persönlichkeiten hat das Franchise versenkt. Ich mache ihm keinen Vorwurf, dass er sich aus einer Situation zurückgezogen hat, in der zwei Starspieler nicht nebeneinander existieren können.

Der Jazz ist ein Chaos und wenn keine großen Schritte unternommen werden, wird das nur unter einem neuen Cheftrainer weitergehen.

18913

18913