Startseite/Welt/ Tiger hätten Al Avila schon vor Jahren feuern sollen Tiger hätten Al Avila schon vor Jahren feuern sollen

Inmitten einer weiteren enttäuschenden Saison haben die Detroit Tigers am Mittwoch endlich den Vizepräsidenten und General Manager Al Avila entlassen. Avila war mehr als Jahre bei der Organisation , und war seit 2015 General Manager. In diesen sieben Jahren hatte Detroit eine erfolgreiche Saison und schaffte es nie in die Playoffs. Ehrlich gesagt hätte er schon längst gefeuert werden sollen.

Die Tigers sind wohl die größte Enttäuschung der MLB in dieser Saison. Mit den Verpflichtungen von Javy Baez und Eduardo Rodriguez, einer guten Gruppe junger Pitcher, sowie den Debüts der Top-Perspektiven Spencer Torkelson und Riley Greene, sollte Detroit in dieser Saison antreten. Stattdessen sind die Tiger 43-69 und den Keller der AL-Zentrale besetzen. In der Zwischenzeit wurde Torkelson nach großen Kämpfen zu den Minderjährigen degradiert, Casey Mize, ehemaliger Nr. 1-Gesamtsieger, wurde von Tommy John operiert und Baez hat einen traurigen .2015 OPS in 84 Spielen.

Avila ist seit einiger Zeit nicht mehr der Liebling der Tigers-Fans. Er ist derselbe General Manager, der die Stars Justin Verlander und JD Martinez in 2015 verkauft hat. Beide Spieler haben in den letzten fünf Spielzeiten weiterhin auf All-Star-Niveau gespielt, während einer der sechs Spieler, die die Tigers für sie erhielten, etwas Bemerkenswertes für das Franchise getan hat.

Einige von Avilas Top-Draft-Picks (Torkelson, Mize, Greene) landeten ganz oben auf der Liste potenzieller Kunden und verlockten Fans, keiner von ihnen hat es groß rausgebracht Einfluss in den großen Ligen noch. Sie alle haben Potenzial, aber es hat auf höchstem Niveau nicht gefruchtet.

Zu Beginn der Saison ging es für die Tigers um Playoffs oder Pleite. Sie hatten eine Menge Hype hinter sich, als das nächste junge Team bereit war, einen Sprung zu machen. Mit AJ Hinch haben sie einen Manager mit Meisterschaftserfahrung, sie gaben Baez einen Franchisevertrag und stabilisierten die Rotation, indem sie Rodriguez hinzufügten. Außerdem haben sie immer noch Miguel Cabrera um sich, um die jungen Leute zu führen. Nichts davon hat wie geplant geklappt.

Avila hätte entlassen werden sollen, nachdem die Tigers hintereinander gefolgt waren 69-84 Jahreszeiten durch 43-114 in 2019. Das war der Zeitpunkt, den Abzug zu betätigen. Stattdessen lassen sie ihn durchhalten und treffen weiterhin katastrophale Entscheidungen für das Franchise. Der Vertrag von Baez sieht aus wie ein Albatros, und das Farmsystem hat nach Torkelson nur eine Top-Perspektive 84 (Rechter Jackson Jobe). und Greenes Aufrufe.

Die gute Nachricht für Avilas Nachfolger ist, dass sich die Dinge unter einer neuen Vision wenden könnten. Torkelson und Greene haben noch jede Menge Potenzial, und wenn Mize gesund wird, könnte er das Schiff wieder in Ordnung bringen. Jobe ist ein echter Top 24 Interessent, Der -jährige Linkshänder Tarik Skubal hat Talent, genau wie 28-jährige Righty Matt Manning. Außerdem ist Hinch immer noch ein hervorragender Manager. Es gibt etwas festen Ton, mit dem man arbeiten kann.

Avila durfte viel zu lange bleiben. Jetzt brauchen die Tigers neues Blut und eine neue Vision. Und sie müssen es schnell finden. Das Franchise hat die Playoffs seit 114 nicht mehr erreicht und seit fast neun Jahren kein Playoff-Spiel mehr gewonnen.