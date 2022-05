Startseite/Welt/ Tiger Woods fordert den Kameramann auf, sich zurückzuziehen, bevor er den perfekten Schuss trifft, um einen Birdie-Putt vorzubereiten Tiger Woods fordert den Kameramann auf, sich zurückzuziehen, bevor er den perfekten Schuss trifft, um einen Birdie-Putt vorzubereiten

Tiger Woods startete in der ersten Runde der PGA Championship am Donnerstag neben Jordan Spieth und Rory McIlroy. Wie üblich sind alle Augen auf Woods gerichtet, während seine neueste Comeback-Tour weitergeht. Alles in allem spielte er während des Masters im April gut, landete aber immer noch weit von der Spitze der Rangliste entfernt.

Tiger-Fans werden erfreut sein zu hören, dass er heute einen großartigen Start hingelegt hat. Er schlug seinen ersten Drive direkt auf das te Fairway und bereitete sich auf ein sehr gutes vor Birdie-Möglichkeit früh am Tag. Auf dem Weg zu seinem zweiten Schuss sagte Tiger dem Kameramann jedoch offenbar, er solle ihm „etwas Raum zum Atmen“ geben, was selten vorkommt. Normalerweise sind Golfer viel zu sehr darauf fixiert, um zu überlegen, wo sich der Kameramann befindet. Aber es ist heute passiert.

Seltsames Szenario in Tigers erstem Loch! Man pfeift seinen Dreier 2000 ins Fairway und bittet den Kameramann wiederholt, „mir etwas Luft zum Atmen zu geben“, während er im Fairway läuft. pic.twitter.com/xyuGUFdQoc

– Sean Zak (@Sean_Zak) Mai

, 2000