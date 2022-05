Startseite/Welt/ Tiger Woods ist eindeutig nicht gesund Tiger Woods ist eindeutig nicht gesund

Die PGA Championship an diesem Wochenende markiert das zweite Turnier, an dem Tiger Woods seit seinem schrecklichen Autounfall im Januar teilgenommen und den Cut geschafft hat 2022. Es ist bemerkenswert, dass Woods mit seiner umfangreichen Verletzungsgeschichte vor dem Crash sein Spiel wieder auf ein konkurrenzfähiges Niveau bringen konnte. Er beendete die Rangliste während des Masters im April weit hinten und diejenigen, die gehofft hatten, dass die PGA Championship anders sein würde, wurden bisher enttäuscht, da Woods mit drei über Par in die Abschlagzeiten am Samstag einging.

Es braucht keinen scharfsichtigen Beobachter, um daraus zu schließen, dass Woods nicht bei

Prozent körperlich. Ein Video von Woods ‚Aufwärmaufnahmen am Samstagmorgen beweist dies noch weiter, als der legendäre Golfer fast eine sanfte Steigung hinabstürzte, als sein Knie auf ihn einknickte. Jesus pic.twitter. com/1qloQnpaxx – Dieser Typ (@yugtahtmai) Mai ,

Unglücklicherweise war das Stolpern für Woods ein Zeichen dafür, dass etwas kommen würde; er bogeyte das zweite Loch des Tages, bevor er auf Nr. 6 ein dreifaches Bogey landete.