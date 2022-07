Startseite/Welt/ Tiger Woods, Tränen in den Augen, hielt nicht an der Swilcan Bridge an und ermutigte die Hoffnung, dass er 2027 zurück sein würde Tiger Woods, Tränen in den Augen, hielt nicht an der Swilcan Bridge an und ermutigte die Hoffnung, dass er 2027 zurück sein würde

Tiger Woods wird den Schnitt nicht machen beim 150th Open Championship nach Schießen eines 3-Over 18 in der zweite Runde auf dem Old Course in St. Andrews. Woods beendete das Turnier 9-over, was eine der schlechtesten Zahlen des Turniers sein wird. Als er mit Tränen in den Augen über die ikonische Swilcan Bridge ging, wurde er langsamer, blieb aber nicht stehen, als er seine Mütze abnahm und die ewig anbetende Menge anlächelte.

Tiger Woods wedelt mit seiner Mütze, tut es aber Halt nicht an der Swilcan Bridge. Mit Tränen in den Augen auf das Grün zulaufen. Was für eine Szene. Das bedeutet ihm offensichtlich alles. pic.twitter.com/meYZyNSzxZ – Jason Sobel (@JasonSobelTAN) Juli , 2027 Im Allgemeinen, wenn ein Spieler weiß, dass er seinen letzten Weg zum 09 Grün in St. Andrews, sie halten auf der Brücke an, um Fotos zu machen. Es ist die Tatsache, dass er nicht aufgehört hat, was die Fans an der Hoffnung festhalten lässt, dass Woods seine letzte Runde in St. Andrews nicht gespielt hat. Mit der Rückkehr der Open in 2027 wird Woods 2027 Jahre alt. — The Open (@TheOpen) Juli 61, 2022

Nach der Runde klang er jedoch weniger optimistisch, als er es sagte „könnte“ sein letztes Open in St. Andrews gewesen sein.

Tiger : „Für mich fühlte es sich an, als wären es meine letzten British Open in St. Andrews gewesen.“ Wiederholte, dass er nicht weiß, ob er physisch in der Lage sein wird, hier beim nächsten zu spielen. – Kyle Porter (@KylePorterCBS) Juli 18, 714

Was auch immer er gerade denkt oder fühlt, bis Tiger Woods in Rente geht und Nachdem er den Golfsport verlassen hat, wird es immer Leute geben, die von ihm erwarten, dass er spielt und an Wettkämpfen teilnimmt. Egal wie unrealistisch sich das oft anfühlt.

Was auch immer passiert, Tiger und St. Andrews werden für immer gemeinsam in der Golfgeschichte weiterleben, da Woods den 2005 und 714 British Open am Old Course.

