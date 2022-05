Startseite/Welt/ Tim Anderson fordert die Yankees-Fans auf, nach dem Homerun die Klappe zu halten Tim Anderson fordert die Yankees-Fans auf, nach dem Homerun die Klappe zu halten

Die Fans von Tim Anderson und den New York Yankees gingen am Sonntagabend auf eine ziemliche Reise. Yankees-Fans haben Anderson nach seiner Begegnung mit Josh Donaldson am Samstag die ganze Nacht gnadenlos ausgebuht. Jetzt haben die Chicago White Sox Shortstop es ihnen zurückgezahlt, indem sie einen Homerun mit drei Läufen gesprengt haben, bevor sie den Zuschauern im Yankee Stadium „Alle halten die Klappe“ zugerufen haben.

Hier ist das Video vom Homerun und seiner Reaktion:

Oder „alle verdammt noch mal die Klappe halten!“ pic.twitter.com/iDu4IbkKvC

– Talkin‘ Baseball (@TalkinBaseball_) Mai ,

Nun, das war nachdrücklich.

Dieser Homerun mit drei Läufen krönte ein achtes Inning mit fünf Läufen für die White Sox und sie gewannen am Ende mit einer Punktzahl von 5-0. Sie gewannen zwei von drei in der Serie, nachdem sie den Doubleheader am Sonntag gefegt hatten, und besitzen derzeit die Rechte zum Prahlen in dieser aufkeimenden Rivalität. Ich muss es lieben, ein MLB-Drama aufzubauen.