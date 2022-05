Startseite/Welt/ Tim Anderson wird wiederholt von Yankees-Fans ausgebuht Tim Anderson wird wiederholt von Yankees-Fans ausgebuht

Tim Anderson und Josh Donaldson kamen am Samstag ins Spiel, als die Chicago White Sox und die New York Yankees gegeneinander antraten. Es gab mehrere Zwischenfälle zwischen den beiden und es schien, als hätte Donaldson Anderson „Jackie“ genannt. Nun, die Yankees-Fans unterstützen ihren Mann und gingen am Sonntag hart auf den Shortstop in Chicago zu.

Anderson wurde während seiner Plattenauftritte ausgebuht. Hier ist das Video von seinem ersten Schritt in die Batter’s Box:

Tim Anderson wird mit vielen Buhrufen von #Yankees-Fans begrüßt, als er auf den Teller tritt und das heutige Spiel eröffnet. pic.twitter.com/xBVvieaoaY – Max Goodman (@MaxTGoodman) Mai ,

Die Bänke wurden am Samstag geräumt und die beiden Männer mussten nach mehreren Interaktionen auf den Basen getrennt werden, beginnend mit dem „Jackie“-Kommentar.

Donaldson behauptet, er habe Anderson „Jackie“ genannt, weil in einem 22 Interview mit Sports Illustrated beschrieb Anderson sich selbst als „Jackie Robinson von heute“, weil er versucht, die MLB zu verändern.

Anderson und seine Teamkollegen glaubten es nicht und nannten Donaldsons Äußerungen rassistisch. Yankees-Fans unterstützen Donaldson.