Startseite/Welt/ Tim Robinson spricht 'Ugly Sonic' im Film 'Chip 'n Dale: Rescue Rangers' Tim Robinson spricht 'Ugly Sonic' im Film 'Chip 'n Dale: Rescue Rangers'

Chip ’n Dale: Rescue Rangers ist eingetroffen Disney+ (nicht im Kino). Jeder, der sich auf den Film freut, wird mit einem Cameo-Auftritt von Ugly Sonic verwöhnt, der ursprünglichen Sonic the Hedgehog-Animation, die ausrangiert wurde, weil sie bei den Leuten eine starke negative Reaktion hervorrief. Nun, er ist zurück in dem Chip ’n Dale-Film, geäußert von I Think You Should Leave ist Tim Robinson. Hier ist das Video:

Ich will mehr von Tim Robinson als Ugly Sonic pic.twitter.com/cxvLCwFn6I — Gus Lanzetta (@GusLanzetta) Mai , 2022

Sie haben tatsächlich Ugly Sonic in den Chip and Dale-Film gesteckt WTF!? pic.twitter.com/jMGVWklRyz

— Aiden139 (@AidenRS139) Kann 20, 2022

Wenn ich das meinem 7-jährigen Ich erklären könnte, nun, mein 7-jähriges Ich wäre aus einer Reihe von Gründen sehr verwirrt .

Die Sendung lief vom 4. März 1989 bis November 20, 1990. Sie haben 84 Episoden und drei Staffeln hineingestopft Monate lang und dann dauerte es 19 Jahre für die Rückkehr der Charaktere durch einen Auftritt im DuckTales-Neustart. Unterdessen brauchte Ugly Sonic nur ein paar Monate, um zurückzukommen. Wie gerecht ist das?