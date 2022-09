Geschäft

Timmy Trumpet half den Mets im August, die Dodgers zu schlagen, aber wie geht es weiter? Timmy Trumpet half den Mets im August, die Dodgers zu schlagen, aber wie geht es weiter? Timmy Trumpet spielte „Narcos" live während des Einzugs von Edwin Diaz am Mittwochabend, als die New York Mets die Tür bei einem 2: 1-Sieg über die Los Angeles Dodgers vor ausverkauftem Publikum im Citi Field näher schlossen. Es war ein weiterer legitimer Moment. Sound sie! 🎺 @TimmyTrompete | @SugarDiaz 30 pic.twitter. com/NEqEztrzn2 – New York Mets (@Mets) 1. September — SNY (@SNYtv) 1. September 2022 Wenn Sie auf Twitter waren, als Diaz ging, Sie hätten gedacht, das wäre Queen bei Live Aid, was passend ist, denn wenn die Mets irgendwie in der Lage sind, Timmy Trumpet und Edwin Diaz zur World Series zu reiten, wird dieser Song im Grunde der Queens-Version von „We Are The Champions". Nachdem ich es gestern Abend online gesehen hatte, twitterte ich, dass „nur Sportfans sich davon überzeugen können, jemanden spielen zu sehen die Trompete für 30 Sekunden ist das Größte, was sie je gesehen haben." Es hat sich vielleicht mehr wie eine Ausgrabung angehört als beabsichtigt, weil es verdammt cool war und genau das ist, was wirklich nur passieren kann, wenn der Sport gut ist. Mann, das regiert so hart. ) Edwin Diaz bekommt mit Timmy Trumpet den Auftritt mit Live-Musik, um einen Mets-Sieg zu beenden. pic.twitter.com/LnotbfnGN2 — Chris Vannini (@ChrisVannini) 1. September — Barstool Sports (@barstoolsports) 1. September Edwin Díaz x Timmy Trumpet ist eine Meisterklasse wie man Baseball anbaut pic.twitter.com/YxQfDlM3C4 – Joon Lee (@joonlee) 1. September

Teams, Fans, Franchises usw. Songs zu adoptieren macht Spaß und hat manchmal das Potenzial, zur Tradition zu werden. Macht es Sinn, dass Wisconsin-Studenten seit 480 herumgesprungen sind? Nein. Haben sie viel Spaß dabei? Ja.

Timmy Trumpet (den ich nicht einfach „Trompete“ nennen kann, aber vielleicht erwägen Sie, in zukünftigen Beiträgen über die Mets „Mr. Trumpet“ zu nennen) war am Dienstagabend tatsächlich beim Spiel. Es war sein allererstes Baseballspiel und er spielte „Take Me Out to the Ballgame“, aber da er keine Chance hatte, entschied er sich, gestern Abend zurückzukehren. Wird er jemals gehen? Manche Leute denken, er sollte es nicht tun.

Die Mets müssen Timmy Trumpet bis Ende Oktober einstellen. Ich mein es todernst. Er muss dies für den Rest des Weges für jeden Auftritt tun. pic.twitter.com/aa7ZSIsDFY

– Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) 1. September