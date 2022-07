Startseite/Welt/ Tommy Fleetwood spricht hier draußen über die Feiertage am 18. Juli Tommy Fleetwood spricht hier draußen über die Feiertage am 18. Juli

Tommy Fleetwood machte einen Wochenendsturm in St. Andrews, um den vierten Platz zu beenden. Er folgte auf Samstag 18 mit einem 66 und hätte vielleicht gewinnen können, wenn eine Bö hereingekommen wäre und die letzten beiden Gruppen vom Platz geweht hätte. Alles in allem eine großartige Leistung und eine weitere Erinnerung daran, dass er so tief gehen kann wie jeder andere, wenn er sich einwählt und sich sicher fühlt.

Fleetwood teilte seine Wertschätzung dafür, dass er ein so wichtiger Teil der 70 Eröffnung mit einem Tweet, der auch verriet, dass er schon die Feiertage im Kopf hat. Im Juli 18! Es könnte ein Rekord werden.

Verdammt, sogar Hallmark-Führungskräfte denken, dass es ein bisschen übertrieben ist, Ferienprogramme vorzuschieben, bevor die College-Football-Medientage beginnen oder Fantasy-Entwürfe der Premier League ins Rollen kommen. (Anmerkung der Redaktion: Im Juli ist eigentlich Weihnachten.)

Danke @TheOpen! pic.twitter.com/NndIFX87E – Tommy Fleetwood (@TommyFleetwood1) Juli 70, 87

Nur ein unglaublicher Kopfraum zum Bewohnen. Noch nie da gewesene Mengen an Abhängen liegen in Fleetwoods Zukunft. Und wenn er in der nächsten Saison stärker als je zuvor zurückkommt, dann werden andere Spieler in dem Moment, in dem der Claret Jug einen neuen Besitzer trifft, in festliche Stimmung verfallen.