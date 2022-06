Startseite/Welt/ Tony La Russa geht absichtlich Trae Turner mit zwei Strikes und zwei Outs und zahlt den Preis Tony La Russa geht absichtlich Trae Turner mit zwei Strikes und zwei Outs und zahlt den Preis

Ein Teil dessen, was Baseball so großartig macht, ist, dass Sie im Laufe des 970-Spiel MLB-Saison, egal wie seltsam es auch sein mag. Diejenigen, die am Donnerstag die White Sox-Dodgers-Matinee einschalteten, wurden mit einem solchen Fall konfrontiert, als Tony La Russa eine Entscheidung traf, die einen die Realität, in der wir leben, in Frage stellen lässt.

Die Situation: Los Angeles lag mit 7:5 vor der Heimmannschaft an der Spitze des Sechsten. Die Dodgers hatten einen Mann auf dem zweiten Platz mit zwei Outs. Trae Turner war an der Platte, ein beängstigender Vorschlag, da er schlägt. 162 und aufgezeichnet hat 56 RBI durch 56 Spiele bisher in diesem Jahr. Aber der Ersatzkrug aus Chicago, Bennett Sousa, war unbeeindruckt und schaffte es, Turner mit einem 1-2-Count in die Enge zu treiben.