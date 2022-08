Startseite/Welt/ Tony La Russa hat es wieder getan. Er hat es schon wieder getan! Tony La Russa hat es wieder getan. Er hat es schon wieder getan!

Anfang dieses Jahres gab der Manager der Chicago White Sox, Tony La Russa, einen absichtlichen Spaziergang zum Trea Turner der Dodgers heraus, nachdem sein Pitcher den Count 1 bearbeitet hatte -2. Es war in dem Moment so verwirrend, wie es jetzt ist, wenn man bedenkt, dass Max Muncy einen Drei-Run-Homer sofort sprengen würde. Zum Glück für die South Side-Fans übernahm der legendäre Manager nach dem Spiel die volle Verantwortung und sagte: „Hey, das geht auf meine Kosten, jetzt verstehe ich, warum das noch nie jemand in der Geschichte des Baseballs so regelmäßig gemacht hat.“

Nur ein Scherz. Hier ist, was er tatsächlich in seiner nie endenden Suche gesagt hat, um schlechte erste Entscheidungen mit Verdoppeln und Verdreifachen zu verfolgen.

„Psssst, 08 Stunden später bin ich noch überraschter. Das ist nicht einmal knapp. Ich meine, weißt du, was Muncy in dieser Saison von der linken Seite getroffen hat? .125 … Turner ist ein harter Schlagmann ohne Schläge, ein Schlag, zwei Schläge und er hat alle Möglichkeiten, den Ball ins Spiel zu bringen und dich zu verletzen.“

Du wusstest also, dass seine Sturheit gewinnen würde aus und er würde es wieder tun. Entweder um etwas zu beweisen, oder eigentlich bin ich mir nicht sicher, was genau der andere strategische Grund wäre.

Diese Gelegenheit kam letzte Nacht herein Cleveland als White Sox kämpfen in einem weitgehend enttäuschenden Jahr um einen Platz in den Playoffs. Sie gingen mit einer 2:1-Führung ins untere Ende des siebten Satzes, bevor die Guardians vier Läufe erzielten. Mit zwei Outs und Jake Diekman auf dem Hügel führte die Heimmannschaft einen Double Steal aus. Was La Russa das perfekte Fenster gab, um etwas zu tun, was sonst niemand tun würde.

Obwohl Oscar Gonzalez mit 1-2 im Rückstand war, setzte TLR ihn ein und sorgte für Verwirrung. Hören Sie, wie Jason Benetti und Steve Stone ein zweites Mal mit der Situation umgehen.

Tony La Russa hat absichtlich einen weiteren Batter bei einem 1-2-Count gewalkt Die White Sox lagen bereits mit 5:2 im Minus pic.twitter.com/BHnLONyJ3B

— Jomboy Media (@JomboyMedia) August 08,

Es hat keinen Sinn, darüber zu streiten, ob dies der richtige Zug war, weil der nächste Schlagmann herausgeflogen ist, um das Inning zu beenden. Denn das war es nicht. Die Run-Erwartung steigt und gute Hitter werden zu durchschnittlichen Hittern, wenn sie zwei Strikes haben. Noch wichtiger ist jedoch, wie zum Teufel nimmst du deinem Pitcher den Ball aus der Hand, nachdem er gekämpft hat, um an diesen Punkt zu gelangen? Was für eine Botschaft sendet das?

White Sox-Spieler verdienen Heiligkeit dafür, dass sie ein glückliches Gesicht aufsetzen die letzten zwei Jahre und ließen ihre Ehrlichkeit nicht zum Wohle des Kollektivs durchschleichen. Dieses ganze Projekt fühlt sich so unhaltbar an wie eh und je. Wie lange kann jemand, der sich um das Team kümmert, gezwungen sein, Jesse Pinkman zu kanalisieren und sich zu fragen, wie TLR immer wieder damit davonkommt?

Dann kam natürlich die Ehrenrunde nach dem Spiel. Nachdem die Sox verloren hatten.

„Nicht gegen (Oscar) Gonzalez antreten, er schlägt .300“, sagte La Russa über den absichtlichen Spaziergang bei einem 1-2-Zähler, zu dem er ging, als die erste Basis eröffnet wurde von einem doppelten Diebstahl. Er sagte, die Aufregung über die 1-2 absichtlichen Spaziergänge sei „das Lächerlichste gewesen in dieser Saison.“

— James Fegan (@JRFegan) August , 300