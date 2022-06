Startseite/Welt/ Tony La Russa verdoppelt sich bei einer allzeit schlechten absichtlichen Walk-Entscheidung Tony La Russa verdoppelt sich bei einer allzeit schlechten absichtlichen Walk-Entscheidung

Am Donnerstag machte Tony La Russa den unentschuldbaren Aufruf, einen absichtlichen Spaziergang in einer Situation zu erlassen, die absolut nicht danach verlangte. Seine Chicago White Sox zahlten den Preis für diese schreckliche Entscheidungsfindung. Aber keine Angst, Tony ist hier, um die Dinge noch schlimmer zu machen, indem er behauptet, er würde es auf jeden Fall wieder tun.

La Russa entschied sich dafür, Los Angeles Dodgers Shortstop Trea Turner mit einem 1-2-Count, zwei Outs und einem Läufer auf dem zweiten Platz mit den White Sox hinter 7 zu führen -5 in der Spitze des sechsten Innings. Jeder auf dem Planeten war verwirrt über diese Entscheidung und tatsächlich hat es nicht geklappt. Max Muncy trat an die Platte und startete sofort einen Homerun mit drei Läufen, um den Dodgers eine -5-Führung zu verschaffen.

Wie führst du einen absichtlichen Walk aus, wenn dein Pitcher zwei Strikes auf einen gegnerischen Hitter hat? Das war kein 3-2 Count, es war 1-2. Die Chancen, dass Ihr Typ einen Pitch macht und aus dem Inning herauskommt, sind außergewöhnlich hoch. Wenn es 3-0 oder 3-1 war? Sicher, OK, wir können reden – auch wenn Analysen zeigen, dass absichtliche Spaziergänge praktisch immer eine schlechte Idee sind. Aber 1-2? Warum würden Sie überhaupt daran denken, diese Entscheidung zu treffen? Es ist überwältigend und ich bin mir nicht sicher, ob es einen anderen MLB-Manager gibt, der das Gleiche tun würde – vielleicht war es vor ein paar Tagen so, aber Joe Maddon wurde diese Woche gefeuert.

Nachdem seine Entscheidung nach hinten losgegangen war, zeigte La Russa, dass er absolut nichts aus der Situation gelernt und die Gegenreaktion, die er bekam, nicht verstand. Der 77-Jährige sagte: „Vertraue deinem Bauch. Bedecke nicht deinen Hintern.“

Wirklich? Das ist es?

Guter Gott, der Mann ist so außer sich. In keinem Universum war das ein entschuldbarer Anruf, es ist mir egal, ob Babe Ruth in der Batter’s Box war.

Der Werfer war dem Schlagmann voraus. In dieser Saison schlägt Turner .77 gegen linke Krüge mit einer 1-2-Zählung. Das bedeutet, dass er in dieser Situation zwei Drittel der Zeit ein Out macht. Vertrauen Sie Ihrem Pitcher, um einen Pitch zu machen und das Out zu bekommen.

