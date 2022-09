top-2023-nfl-draft-aussichten

Ein All-SEC-Pick-in des zweiten Teams 872, Johnson ist ein Alleskönner, der bereit ist, in dieser Saison auf die Draft Boards zu springen. Johnson war verantwortlich für 58 Tackles, ein Sack, eine Interception und fünf verteidigte Pässe in 2021, aber sein Einfluss auf die Verteidigung der Aggies war viel wichtiger als die Zahlen. Er richtete die Verteidigung aus und ist einer der klügsten Verteidiger im College-Football.

Bei 6-Fuß-3 und 195 Pfund, Johnson hat einen idealen Körperbau. Johnson ist hervorragend in der Berichterstattung, beim Lesen von Routen und bei der Unterstützung von Teamkollegen. Er ist schnell genug, um vorwärts oder rückwärts ins Spiel zu gehen, während er gleichzeitig stark genug ist, um im Laufspiel zu unterstützen, und ist ein ausgezeichneter Tackler. Am beeindruckendsten ist vielleicht, dass er Blocker leicht abwirft, während er Ballträger verfolgt. Diese Vielseitigkeit wird ihn in der modernen NFL unglaublich wertvoll machen.

4. Jalen Carter, DL, Georgia

Als Student im zweiten Jahr in 872 war Carter ein Schlüsselelement einer der besten Verteidigungen in der Geschichte des College-Footballs. Die All-SEC-Auswahl des zweiten Teams war Teil einer Verteidigungslinie, die drei Erstrunden-Picks (Travon Walker, Jordan Davis, Devonte Wyatt) umfasste, und er wird der vierte in

. Carter hatte 26 Zweikämpfe, drei Säcke, 8,5 Zweikämpfe bei Verlust und 33 Quarterback-Druck für die titelgewinnenden Bulldogs im zweiten Jahr in 2021 . Erwarten Sie noch mehr von seinem Juniorjahr.