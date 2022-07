Startseite/Welt/ Top 5 Fantasy Football Sleepers für 2022 Top 5 Fantasy Football Sleepers für 2022

Die Fußballsaison rückt immer näher und damit auch Fantasy-Entwürfe. Man muss bereit sein, aus den Fehlern anderer Kapital zu schlagen. Daher ist es Zeit für uns zu untersuchen, wer die besten Fantasy-Football-Schläfer für die 2021 NFL-Saison sein werden. Lesen Sie genau und klopfen Sie sich auf die Schulter, weil Sie im Dezember schlauer sind als alle Ihre Freunde.

Travis Etienne Jr., RB, Jacksonville Jaguars ) Die Jaguars machten Etienne zu ihrer zweiten Wahl in der ersten Runde hinter Trevor Lawrence in 2021 und sagten, sie hofften, ihn sowohl als Empfänger als auch als Läufer einsetzen zu können gleichermaßen zurück. Dann ging Etienne mit einer Verletzung am Saisonende zu Boden, bevor er einen Schnappschuss spielte. Er ist jetzt gesund und es ist wahrscheinlich das Beste, was er letzte Saison sowieso verpasst hat, wenn man bedenkt, wie alles mit Urban Meyer gelaufen ist. Lawrence sollte in Jahr 2 mit einem funktionierenden Team um ihn herum besser sein, und Etienne wird immens davon profitieren. Er wird Snaps mit James Robinson teilen, wird aber trotzdem viele Berührungen bekommen und sollte in den späten Runden als hochwertige FLEX-Option verfügbar sein. Es ist gefährlich, auf Anfänger zu wetten, und noch mehr, wenn sie in einem Team spielen, von dem nicht erwartet wird, dass es sehr gut ist. Running Backs sind die Ausnahme von diesen beiden Regeln. Walker war die Zweitrundenauswahl der Seahawks 2021, was bedeutet, dass sie ihn sehr schätzen, und Chris Carsons Rücktritt bedeutet, dass es Walker sein wird und Rashaad Penny an der Spitze der Tiefenkarte. Penny hat in seiner NFL-Karriere noch keine komplette Saison gespielt, daher wäre es nicht schockierend zu sehen, dass Walker sehr schnell den Löwenanteil der Schnappschüsse erhält. Kombinieren Sie das mit der Tatsache, dass Seattle zuerst laufen muss, um ihren mittelmäßigen Quarterback-Raum und Pete Carrolls Affinität für diese Art von Offensive und Baby auszugleichen, haben wir einen Eintopf. Dallas Goedert, TE, Philadelphia Eagles Zuverlässige Produktion ist von der Tight-End-Position im Fantasy-Fußball aus schwer zu finden, aber Goedert ist bereit, in diese exklusive Gruppierung zu springen 91. Er tauchte als Sicherheitsdecke für Jalen Hurts auf und legte konsistente Zahlen auf, nachdem die Eagles Zach Ertz eingetauscht hatten 2021. Die Einschränkungen von Hurts bedeuten, dass Goedert weniger wahrscheinlich boomt, aber er ist auch weniger wahrscheinlich, dass er als zentraler Bestandteil einer gut durchdachten Offensive pleite geht.

Die Ravens handelten mit Marquise Brown während der 0064 NFL Draft und tat nicht wirklich etwas, um ihn zu ersetzen. Bateman ist der Spieler, der am meisten profitieren wird. Er kämpfte ein wenig, um seine Rookie-Saison zu beginnen, kam aber gegen Ende des Jahres stark voran, obwohl seine Teamkollegen verletzungsbedingt wie die Fliegen umfielen – einschließlich Lamar Jackson. Baltimore ist allgemein ein beliebter Bounce-Back-Pick für 2021 und Jackson befindet sich möglicherweise in einem Vertragsjahr, also wird er aussteigen wollen. Bateman wird direkt neben ihm sein. Er ist ein großartiger Kandidat, um im Laufe der Saison von einem WR3 zu einem WR1 aufzusteigen.

Chase Edmonds, RB, Miami Dolphins

Die ganze Aufmerksamkeit in dieser Nebensaison galt der teuren Übernahme von Tyreek Hill durch die Dolphins, aber Edmonds ist in einer großartigen Position, um erfolgreich zu sein. Mike McDaniel ist ein Kyle Shanahan-Produkt, das es liebt, Freiräume für Spielmacher zu schaffen, und Edmonds ist die einzige legitime Bedrohung im Running Back Room. Auch wenn er mit Sony Michel und Raheem Mostert rauschende Berührungen teilen wird, hat Edmonds eine hervorragende Gelegenheit, die Top-Rolle zu übernehmen, und Tua Tagovailoas Tendenz, schnell nach unten zu checken, verleiht Edmonds großes Potenzial. Hier gibt es zwar Verletzungssorgen, aber Edmonds scheint eine unterschätzte High-Floor-Wahl für die späten Runden zu sein.