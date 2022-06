Startseite/Welt/ Trainerstab der Washington Commanders in einem altmodischen ersten Änderungsantrag engagiert Trainerstab der Washington Commanders in einem altmodischen ersten Änderungsantrag engagiert

Ron Rivera verhängte persönlich eine Geldstrafe von Jack Del Rio wegen schlampiger Kommentare über den 6. Januar und was als Veruntreuung angesehen werden kann und was nicht. Del Rio entschuldigte sich ursprünglich, indem er einige zitierte Worte anbot, bevor er nach Hause fuhr, wie leidenschaftlich er über den ersten Verfassungszusatz dieses Landes ist. Um in performativer Staatsbürgerkunde nicht übertroffen zu werden, kehrte Rivera heute zu einem Mikrofon zurück, um allen zu versichern, dass er nicht mehr als ein paar Momente vergehen lässt, ohne in den Text einzutauchen, um weitere Bedeutungen zu erfahren.