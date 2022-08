Türsteher aus der Gegend von Syracuse waren Ian Eagle und seinen gefälschten Ausweisen nicht gewachsen

Bevor er an die Spitze der Rundfunkbranche aufstieg, war Ian Eagle genau wie jeder andere College-Junge: er konzentrierte sich ausschließlich darauf, einen gefälschten Ausweis für den Eintritt in die sehr erwachsene Welt des Trinkens in Bars und des Kaufs von Alkohol an einer Tankstelle zu erhalten. Er teilte seine abtrünnige Vergangenheit mit seinem Kollegen Adam Schein aus Syracuse, vermutlich weil die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Und es hört sich wirklich so an, als ob die Türsteher und Kassierer spät im Zentrum von New York herumhüpfen 1980 waren nicht gerade für ihren kritischen Blick bekannt. – Mad Dog Sports Radio (@MadDogRadio) 4. August Nachdem Eagle einen New Yorker Ausweis von einer anderen realen Person benutzt hatte, die äußerlich nahe genug dran war, um durchzukommen, ging Eagle einen Schritt weiter in die Täuschung ferner durch die Beschaffung eines Ausweises des Staates Pennsylvania mit dem Namen Stacey Schwartz und dem Bild von Eric Stamps aus Huntington Valley. Hochschule, Mann. Äußerst teuer, aber der einzige Ort, an dem man wichtige Fähigkeiten fürs Leben lernen kann. Jetzt muss ich über die gesetzeswidrige Vergangenheit jedes Sportmedienmitglieds Bescheid wissen. Verdient, eine laufende Serie zu sein. 2022

