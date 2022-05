Das Oakland Coliseum gibt es seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die Oakland Athletics haben dort seitdem gespielt 1968. Sie hoffen, in ein paar Jahren in ein neues Stadion zu ziehen, aber jetzt, hey, schau, ein Opossum.

Bilder eines Opossums, das seinen Kopf aus der abgehängten Decke in der Pressetribüne streckte, wurden am Sonntag geteilt, als die A’s Shohei Ohtani und die Angels moderierten. Dann, am Montag, als sich die A’s darauf vorbereiteten, gegen die Minnesota Twins zu spielen, erhielten wir diesen Tweet von Dick Bremer, dem langjährigen Play-by-Play-Sender der Twins, der sagte, dass er gebeten wurde, die Kabine zu verlassen, damit ein Kammerjäger das Opossum jagen konnte.