Twitter liebt Patrick Beverley, den neuesten NBA-Spieler und zukünftiges großartiges Medienmitglied

Patrick Beverley hat viel Zeit bei ESPN verbracht, seit die Minnesota Timberwolves aus den NBA-Playoffs ausgeschieden sind. Am Montagmorgen, nachdem die Phoenix Suns in Spiel 7 von den Dallas Mavericks in die Luft gesprengt wurden, stand Beverley bei Get Up im Mittelpunkt. Die Umstände hätten für Beverley nicht besser sein können, der offensichtlich gut darauf vorbereitet war, seinen langjährigen Rivalen auf dem Platz, Chris Paul, zu rösten, und die Leute liebten es.

Das liegt nicht nur daran, dass die Leute es lieben, Leuten zuzuhören, die CP3 rippen. Es liegt daran, dass Beverly frei spricht. Er gehört zu der Generation, die mit in der NBA aufgewachsen ist. Früher haben die Jungs zu Shaq aufgeschaut, weil er einer der besten großen Männer aller Zeiten war. Jetzt sehen sie zu ihm auf, weil er im Fernsehen sagt, was er will. So ist Beverly im Studio und auf dem Platz. Während es ihn für Fans ärgerlich machen mag, wenn sie ihm beim Basketballspielen zuschauen, ist es das, was ihn so großartig macht, im Fernsehen über Basketball zu sprechen.

Wenn Beverley ein paar Tage lang ruhig vor der Kamera gearbeitet hätte, wäre der Auftritt von heute Morgen bei Get Up war definitiv der Moment, in dem jeder aufmerksam wurde und anfing, die Zukunft zu sehen, die er haben könnte.

Ja, PatBev hat eine große Zukunft im Fernsehen.

Pat Bev: „Macht sich niemand Sorgen um Chris Paul, wenn du die Phoenix Suns spielst.“

Pat Bev fügt hinzu, dass Chris Paul „niemanden bewachen kann.“

Dieser Typ muss an dem Tag, an dem er in den Ruhestand geht, von ESPN eingestellt werden.

Es lässt sich nicht immer von der Einstellung und dem „Charisma“ auf dem Platz in eine TV-Show übersetzen, aber PatBev wird so viele Angebote in den Sportmedien haben, wenn er in den Ruhestand geht. Er ist perfekt. #GetUp

Pat Beverly war heute Morgen bei Get Up unglaublich.

Patrick Beverley, der heute Morgen Chris Paul auf ESPN zusammenbricht, ist ziemlich unterhaltsam.

Patrick Beverley hat eine Zukunft im Fernsehen, wenn er es will. Passt genau in die aktuelle Medienwelle. Er tötet gerade Chris Paul

Beverly sollte sich besser beeilen und sich zurückziehen, denn es wird in absehbarer Zeit keinen Mangel an Typen geben, die im Fernsehen großartig sind, wenn sie aus der NBA kommen. Jeder Spieler, der in den Medien arbeiten möchte, wird die Wiederholungen bekommen, die er braucht. Der nächste JJ Redick und Draymond Green warten gleich um die Ecke darauf, dass der nächste Podcast Feuer fängt. Im Moment ist es Beverly von der Stärke einiger ESPN-Auftritte. Wer weiß, wer als nächstes auftaucht.

