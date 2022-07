Startseite/Welt/ Twitter Liebte Brian Windhorsts Performance von „What's Going on in Utah?“ auf 'First Take' heute Twitter Liebte Brian Windhorsts Performance von „What's Going on in Utah?“ auf 'First Take' heute

Brian Windhorst war heute Morgen bei First Take. Während dieses Auftritts erzählte er der Welt von der größten Geschichte in der NBA, über die niemand spricht. Jetzt, nachdem ich Windhorst zwei Minuten lang zugeschaut habe, habe ich immer noch keine Ahnung, was diese Geschichte genau ist, aber mein Gott, was für eine Aufführung.

Brian Windhorst hat gerade das First Take Pult im Kreis geführt. Sie hingen mehr als 2 Minuten an jedem seiner Worte 😂😂. Absolute Meisterklasse. pic.twitter.com/Q1vn6mD9iz

– Kommissar Cheah (@StevenCheah) 1. Juli

Windy war hier absolut angesagt und die Leute liebten es. Windhorst erkundete mit diesem Monolog den ganzen Raum, ohne jemals die Stimme zu erheben oder seinen Stuhl zu verlassen. Von dem Moment an, als er zum ersten Mal eine Augenbraue hochzog, die Augen schloss und den Kopf schüttelte, während er sagte, dass gestern ein „sehr seltsamer Handel“ stattgefunden habe, nun, es ist, als würde man LOST

zum ersten Mal. Außer dass er versucht, Sie dazu zu bringen, Ihre Augen für die Möglichkeit zu öffnen, dass in Utah etwas nicht stimmt.