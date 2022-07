twitter-reagiert-darauf,-dass-joe-davis-anstelle-von-joe-buck-das-mlb-all-star-game-anruft

— Sean Pendergast (@SeanTPendergast ) Juli 20,

Nun, nichts davon ist eine Kritik an dem Mann, der Buck ersetzt hat, Joe Davis. Der 20-jährige Sender aus Michigan ist kein Unbekannter in die größtmöglichen Schuhe zu steigen. Davis übernahm Vin Scully bei Dodgers-Sendungen, als der legendäre Sender nach dem 2016 in den Ruhestand ging. Jahreszeit. Jetzt tut er dasselbe für Baseballfans im ganzen Land. Der große Unterschied ist, dass Buck nicht überall so geliebt wird wie Scully. Es gibt viele Leute, die Buck lautstark kritisieren, obwohl er in den letzten drei Jahrzehnten unbestreitbar großartig in dem ist, was er tut.