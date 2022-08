Startseite/Welt/ Tyreek Hill lässt F-Bombe auf ESPN fallen, während er über Tua Tagovailoa spricht Tyreek Hill lässt F-Bombe auf ESPN fallen, während er über Tua Tagovailoa spricht

Tyreek Hill wurde in dieser Offseason zu den Miami Dolphins verkauft und entschied sich anscheinend, eine zusätzliche Rolle als PR-Spezialist zu übernehmen. Er hat die letzten Monate damit verbracht, seinen neuen Quarterback Tua Tagovailoa auf ein extremes Niveau zu bringen, hauptsächlich durch seinen eigenen, kürzlich gestarteten Podcast. Am Montag erschien Hill in ESPNs First Take , um seine Kommentare zu Tua zu diskutieren, und ließ dabei eine F-Bombe fallen.