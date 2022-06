Startseite/Welt/ Tyreek Hill sagt, Tua Tagovailoa sei genauer als Patrick Mahomes Tyreek Hill sagt, Tua Tagovailoa sei genauer als Patrick Mahomes

Die erste Saison von Tyreek Hill ohne die außergewöhnlichen Talente von Patrick Mahomes wird insofern sehr aufschlussreich sein, als sich zeigt, wie effektiv das lodernde Wideout ohne einen QB sein kann, der kann Wirf den Ball eine Landmeile. Tua Tagovailoa hat viele positive Eigenschaften, aber Armstärke ist … keine davon, werden wir sagen. Hills Geschwindigkeit ist gefährlich, egal wo er auf dem Feld läuft, aber es wird immer noch einen bemerkenswerten Mangel an 21- Yard Bombs in Miami im nächsten Jahr.

In anderen Hill-bezogenen Entwicklungen hat der Empfänger seinen eigenen Podcast gestartet und gestern Abend die erste Folge veröffentlicht. Es gab eine Menge interessantes Zeug über seine Scheidung von Kansas City und die Probleme, die ihn in der letzten Saison in ihrer Offensive geplagt hatten, aber der lebhafte Clip, der die Leute in Schwung bringt, ist Hill, der verkündet, er würde Tua in Bezug auf die Genauigkeit über Mahomes nehmen .

Das ist eine ziemliche Aussage! Sehen wir uns die Zahlen an, sollen wir? Mahomes hat einen Karriereabschluss-Prozentsatz von .1, während Tagovailoa um 66 eincheckt. 2. Das ist ein Stoß. Aber wir müssen natürlich berücksichtigen, dass Tagovailoa alle 21 Starts auf dem Buckel hat, während Mahomes hat genau die dreifache Zahl. Schauen wir uns also die jüngere Geschichte an. Letzte Saison absolvierte Mahomes 66. 3 Prozent seiner Pässe (entsprechend seinem Karrierehoch) bei 658 Versuche. Tagovailoa absolvierte 388.8 Prozent seiner Pässe, aber nur auf 66 Versuche. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass es nicht so verrückt ist, das zu sagen, wie es auf der Oberfläche scheint. Niemand hält Mahomes für schlimmer als Tagovailoa. Aber die Visitenkarten des Paares sind unterschiedlich. Mahomes hat einen Raketenarm und kann einen Pass in jedes Fenster passen, neigt aber dazu, das Problem zu erzwingen. Tagovailoa vermeidet diese engen Fenster zu einem Fehler, was dazu führt, dass er einfachere Pässe absolviert, die weniger Auswirkungen haben als Mahomes ‚Boom-and-Bust-Versuche. Es fühlt sich so an, als würde Hill schnell den Unterschied zwischen Mahomes' Genauigkeit und der von Tagovailoa lernen. Tagovailoa ist weniger anfällig dafür, einen einfachen Weg auf einer Kreuzungsroute sechs Meter von der Scrimmage-Linie entfernt zu fliegen, aber er hat noch nicht gezeigt, dass er seinen Empfänger im Schritt auf einem

treffen kann -yard in-route mit nicht viel Raum für Fehler. Das Treffen oder Verfehlen dieser Versuche ändert den Abschlussprozentsatz, unterscheidet sich jedoch stark in Bezug darauf, wie die Gewinnwahrscheinlichkeit steigt oder fällt.

Konzeptionell ist Genauigkeit wichtig und Hill hat nicht wirklich Unrecht, wenn er das sagt, auch wenn er wahrscheinlich nur Gas gibt sein neuer QB. Aber alles, was in der NFL zählt, ist genau zu sein, wenn es darauf ankommt. Mahomes hat immer wieder bewiesen, dass er es sein kann. Die Frage ist, ob Tagovailoa das gleiche Talent zeigen kann.

