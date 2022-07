Startseite/Welt/ Tyson Fury bietet an, gegen Anthony Joshua kostenlos zu kämpfen Tyson Fury bietet an, gegen Anthony Joshua kostenlos zu kämpfen

Tyson Furys Rücktritt ist möglicherweise nicht dauerhaft. Der Ring- und WBC-Schwergewichts-Champion kündigte an, dass er seine Handschuhe aufhängen würde, nachdem er Dillian Whyte im April besiegt hatte, macht aber jetzt Lärm um ein Comeback. Am Mittwoch behauptete Fury, er würde nur für einen Kampf mit Anthony Joshua in den Ring zurückkehren und nur, wenn es kostenlos wäre.

Das ist zwar ein wunderbarer Gedanke, aber er passt nicht zu Furys früheren öffentlichen Äußerungen. Zuvor hatte er gesagt, er würde nur zurückkommen, wenn ihm 52 Millionen Dollar garantiert würden.

Fury (24-0-1) und Joshua ( 24-2) befinden sich seit Jahren auf Kollisionskurs. Fury ist der ungeschlagene Champion, der weithin als das beste Schwergewicht der Welt anerkannt ist, und Joshua sammelte fast ein Jahrzehnt lang Titel. Ein Vereinigungskampf machte allen Sinn der Welt. Leider verlor Joshua die WBA-, IBF-, WBO- und IBO-Titel bei einer einseitigen Entscheidungsniederlage gegen Oleksandr Usyk im vergangenen September. Die beiden werden im August 20 einen Rückkampf bestreiten.