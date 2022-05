udonis-haslem-hat-keine-welt-mehr-zu-erobern

Udonis Haslem fordert Mark Jackson auf, @Money zu danken 10Grün für die Inspiration pic.twitter.com/mQqZyhdu — CJ Fogler alias Perc73 #BlackLivesMatter (@cjzero) Mai 23,

Das machte irgendwie Sinn, obwohl Haslem absolut nichts mit dem Sieg zu tun hatte, da er wie der Rest von uns von der Seitenlinie aus zusah. Aber jemand anderen zu finden, der die Arbeit für ihn erledigt, war sehr markengerecht. Warum die Nachricht selbst senden, wenn Sie Mark Jackson dazu bringen könnten, dies für Sie zu tun? Warum überhaupt vor Gericht gehen, wenn Sie stattdessen Dewayne Dedmon einfach dorthin schicken können? Bei diesem jungen Mann wird man nicht 44-jährig Liga ohne die Fähigkeit, einige berauschende Spielzüge abzuziehen.

Haslem war dem Gebiss zutiefst verpflichtet. Hier erzählt er Chris Haynes von Yahoo mit ernster Miene, wie sehr ihn die Respektlosigkeit getroffen hat.

„Er hat sich von Shaq unter Druck setzen lassen, etwas zu sagen, was er nicht zu sagen hat“, sagte Haslem gegenüber Yahoo Sports. „Ich habe nicht viel geschlafen, nachdem er das gesagt hat. Das waren ein paar Bullen.“

Dies ist nur eine weitere Mahnung, freundlich zu sein. Sogar eine Person, die sich als Rädelsführer des am härtesten arbeitenden, am besten konditionierten, professionellsten, selbstlosesten, härtesten, gemeinsten und gemeinsten Teams der NBA darstellt, hat Gefühle. Und ein Bekenntnis zu allem, was dieser Ehrenkodex mit sich bringt, das man nicht mehr gesehen hat, seit Pecos Bill herumgeklopft hat. Bis zu dem Punkt, an dem er sich hin und her wälzen und nach einem harten Arbeitstag als Cheerleader nicht ins Traumland entkommen konnte.

Es war damals eine unglaublich seltsame Flexion, wenn man bedenkt, dass es ein Spiel 7 gab Spiel und wenn man bedenkt, wie die Serie für Heimmannschaften ein Alptraum war. Und jetzt ist es nur noch lustig. Denn Haslems null Punkte, null Rebounds, null Blocks und null Minuten reichten den Heat nicht aus, um ein Celtics-Team in South Beach zu besiegen. Was bedeutet, dass Green mit seiner Einschätzung richtig lag und eine Entschuldigung schuldet, die niemals kommen wird. Wer hätte das kommen sehen können? Wer hätte möglicherweise bemerkt, dass das Geschwätz über die Errungenschaften anderer spektakulär in die Luft gesprengt wird, wenn dieselben anderen die Arbeit nicht erledigen konnten?