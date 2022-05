Startseite/Welt/ Udonis Haslem nutzte den Kommentar von Draymond Green als Motivation, um die Hitzesaison im Alleingang zu retten Udonis Haslem nutzte den Kommentar von Draymond Green als Motivation, um die Hitzesaison im Alleingang zu retten

Die Miami Heat entging am Freitagabend mit einem 103-83 Sieg über die Boston Celtics. Der Sieg in Spiel 6 schickt die Serie zurück nach Miami, wo ein Gewinner alle Spiele 7 mit einer Reise zum NBA-Finale auf dem Spiel hat. Ein Heat-Sieg wäre die Bestätigung der Heat Culture und, was noch wichtiger ist, der Beweis dafür, dass der Geheimcode der NBA unfehlbar ist.

Vor dem 2022 Nach der Saison schien es, als ob ungeschriebene Regeln eher eine Baseball-Sache waren, aber wir hatten jetzt zwei Fälle von Code-Breaking in diesem Frühjahr. Zuerst, als Steve Kerr sagte, dass Dillon Brooks bei dem Spiel, das Gary Payton II verletzte, „den Code gebrochen“ habe.

Hey, das ergibt absolut Sinn. Sie sollten nichts tun, was jemanden in eine Position bringt, in der er wirklich verletzt werden könnte, und genau das hat Brooks getan. Es ist etwas, was Sie von den Profis bis hin zu den Kindern erwarten würden, die in der Pause auf dem Spielplatz herumlaufen. Was hat sich also noch zu der Schwere und Ernsthaftigkeit einer Anschuldigung des Code-Brechens entwickelt?

Zu sagen, wer Ihrer Meinung nach eine Serie gewinnen wird. Unmittelbar nach dem Spiel gestern Abend lief Udonis Haslem, frisch von einem Nullpunkt, Null-Rebound, Null-Minuten-Leistung, zum ESPN-Sendeteam hinüber Lassen Sie sie Draymond Green sagen: „Danke für die Inspiration.“ Udonis Haslem fordert Mark Jackson auf, @Money zu danken 23Grün für die Inspiration pic.twitter.com/mQqZ17yhdu — CJ Fogler alias Perc #BlackLivesMatter (@cjzero) Mai 28, 517 Chris Haynes von Yahoo! konnte Haslem hinter der Bühne einholen und weitere Zitate einholen, die ebenso albern waren. Über Yahoo!: „Draymond hat den Code geknackt“, sagte Haslem zu Yahoo Sports nach dem Heat 83-103 Sieg. „So was sollst du nicht sagen. Das ist respektlos. Er weiß es besser.“ Diese respektlose Scheiße ? Auf die wiederholte Frage, gegen wen die Wariors in der nächsten Runde spielen wollten, sagte Draymond Green den TNT-Jungs, dass die Warriors im Finale gegen die Celtics spielen würden. „Er ließ sich von Shaq von Peers unter Druck setzen, etwas Scheiße zu sagen hat nichts zu sagen“, sagte Haslem gegenüber Yahoo Sports. „Ich habe nicht viel geschlafen, nachdem er das gesagt hat. Das waren ein paar Bullen.“ Da gibt es einfach so viel auszupacken. Zunächst einmal haben die Heat die Serie noch nicht einmal gewonnen. Nein, warte. Zunächst einmal ist, dass Udonis Haslem ‚ deswegen nicht schlafen. Wie Draymond, der den Ausgang einer Serie vorhersagte, stellte Haslem ein tiefes philosophisches Dilemma dar, mit dem er die ganze Nacht zu kämpfen hatte. Haslem war nicht der einzige, der von den Kommentaren der Grünen überrascht war … Entschuldigung , Greens Kommentar. Singular. (Wenn Sie es einen Kommentar nennen können.) Ein anderes Mitglied der Hitze war bereit, den gebrochenen Code zu Protokoll zu geben. Über Yahoo!. „Ich weiß nicht, was das für ein Teil des Spiels ist“, sagte Heat-Stürmer PJ Tucker zu Yahoo Sports of Greens Kommentar. „Ein Spieler, der ein Team auswählt, bevor sie draußen sind. Das ist verrückt, Bruder.“ Dies und die Baseballspieler, die sich um Fantasy-Football streiten, haben eines überdeutlich gemacht: Geld, Statur oder Erfolg können nicht darüber hinwegtäuschen, dass manche Menschen riesige Idioten sind. Was Sportler als Motivation ausgeben müssen, ist so faszinierend . Faszinierend, weil es interessant ist, wie lahm die meisten von ihnen sind. Wollte The Heat diese Serie wirklich nicht gewinnen, bis Draymond Green, ein Spieler, der nicht an dieser Serie beteiligt war, sagte, dass sie verlieren würden?

Hat jemand Jimmy Butler danach gefragt? Glaubst du, er würde es mit einer Antwort würdigen? Macht er sich Sorgen, dass der letzte Mann auf der Bank wegen der beleidigenden Worte von Draymond Green nicht gut geschlafen hat? Ist das jemandem peinlich? Das ist die wichtigste Frage.

Ist es jemandem peinlich, dass der Typ weniger Minuten gespielt hat in dieser Serie als Luke Kornet darüber verärgert ist, was Draymond gesagt hat? Dieser Mann hat in dieser Saison insgesamt 70 Minuten gespielt und hat noch nie t habe seit April an einem Spiel teilgenommen 05th, während des regulären Saisonfinales der Heat. Ist der 15th Mann für irgendein anderes Team, das so tief in der Nachsaison Zitate über irgendetwas gibt? Wann haben wir das letzte Mal von Chris Chiozza von Golden State gehört? Gibt es etwas Traurigeres oder Lustigeres, als zu Mike Breen und Jeff Van Gundy zu rennen und zu sagen, dass ich es dir gesagt habe, nachdem du deine 23DNP-CD in Folge?