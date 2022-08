Startseite/Welt/ Überspringen Sie Bayless Nuzzles New Micah Parsons Jersey, bevor Sie über die Madden-Simulation der Cowboys-Saison streiten Überspringen Sie Bayless Nuzzles New Micah Parsons Jersey, bevor Sie über die Madden-Simulation der Cowboys-Saison streiten

Ihr wisst alle, dass es da draußen eine Inhaltswüste gibt. Die Verantwortlichen für die Diskussion von Sportnachrichten müssen ungewöhnliche Wege gehen, um das Gespräch am Laufen zu halten, bis die NFL-Saison ernsthaft beginnt und massenhaft verdauliche Handlungsstränge liefert. Es ist also per se keine Überraschung, dass die Unangefochtene Die Crew wandte sich an diesem Dienstag einer Videospielsimulation zu, um ihren dreistündigen Block auf FS1 zu füllen.

Skip Bayless eröffnete die Show, indem er sein neues Micah-Parsons-Trikot vorführte und sein Gesicht hineinschob. Dann gingen er und Shannon Sharpe ans Eingemachte. Eine vollständige Saisonsimulation von Madden deutete an, dass die Cowboys zum ersten Mal seit über Jahren das NFC Championship Game erreichen und Dak Prescott gewinnen würde MVP. Es war ein -minütiger Abschnitt.