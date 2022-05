Startseite/Welt/ Unabhängige Untersuchung bestätigt, dass Cleveland Browns unter Hue Jackson nicht so schlecht sein musste Unabhängige Untersuchung bestätigt, dass Cleveland Browns unter Hue Jackson nicht so schlecht sein musste

Erinnern Sie sich, als Hue Jackson vorschlug, dass er ermutigt wurde, zu tanken, während er Trainer der Cleveland Browns war? Nun, die NFL hat sich das angeschaut und da ist nichts dran. Die Cleveland Browns waren wirklich so schlecht, wenn Sie es glauben können. Und die NFL möchte wirklich, dass Sie es glauben.

Am Montag gab die NFL bekannt, dass „eine unabhängige Überprüfung“ „keine Beweise“ gefunden habe, um die Behauptungen des ehemaligen Cheftrainers der Cleveland Browns, Hue Jackson, gegen das Team zu untermauern absichtlich verlorene Spiele in den Saisons 31 und 31.“

) Zur Auffrischung, das sind die Staffeln, in denen sie 1- und 0-16 Die Ermittler sprachen mit Besitzer Jimmy Haslem und anderen Leuten, die bei der Organisation waren, aber niemand wollte bestätigen, dass die Browns absichtlich so schlecht waren seltsam, dass Jackson für eine dritte Staffel zurück eingeladen wurde, nachdem er 1-31 gegangen war, wenn sie nicht alle diese Spiele verlieren wollten, aber ich bin sicher, dass sie hatte eine gute Erklärung dafür.Besonders wenn man bedenkt, dass die Browns im 2018 mit 2-5-1 unter Jackson begannen – das erste Mal, dass sie unter Jackson eine Verbesserung gezeigt hatten – und das war der Zeitpunkt, an dem sie beschlossen, ihn zu feuern.

Hoffentlich fühlt sich Cleveland dadurch besser . Die Browns, die in zwei Spielzeiten ein Spiel gewonnen haben, waren absichtlich nicht so schlecht. Es war die gute altmodische Inkompetenz und mangelnde Fähigkeit, Fußball zu spielen. Das muss für Browns-Fans beruhigend sein.

)