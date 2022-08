Startseite/Welt/ 'Undisputed' zeigte Bronny James' Dunk 34 Mal in einem produktiven 11-Minuten-Segment 'Undisputed' zeigte Bronny James' Dunk 34 Mal in einem produktiven 11-Minuten-Segment

Skip Bayless fand am Montagabend einen neuen Weg, um LeBron James zu trollen, als er über einen großartigen Dunk twitterte, den sein Sohn Bronny James abgezogen hatte ein Spiel in Frankreich. Man könnte Ihnen verzeihen, wenn Sie davon ausgehen, dass der Tweet ein einmaliger Witz war, den Skip nicht widerstehen konnte, in die Welt zu setzen, aber Junge, würden Sie sich irren. Wie üblich hat Undisputed einen lächerlichen Skip-Tweet in eine ganze Menge Inhalt verwandelt. Ich meine, eine Menge. Sie machten den ganzen verdammten Minuten-plus-A-Block über Bronny, wobei Skip so weit ging, LeBrons ältesten Sohn zu sagen war „von diesem Punkt an ein Brennpunkt für diese Show und für alle anderen sein.“

Ich schätze, das machen wir jetzt. Ich bin mir jetzt sicher, wenn Skip letzte Woche gearbeitet hätte, hätten sie fünf Minuten damit verbracht, dass Bronny die Erde berührte, während sie eine gute Verteidigung spielten. Das ist die Zukunft. Es spielt keine Rolle, ob Bronny es ist oder nicht. Skip Bayless wird dafür sorgen.