Unicorse von 'Bluey' ist eine offensichtliche Wahl für das NBA-Lexikon

Für die Uneingeweihten, Bluey ist ein beliebter Kinder-Cartoon aus Australien über eine Hundefamilie. Es ist schwer zu sagen, wie sehr Erwachsene Bluey lieben, aber wissen, dass immer zwei Eltern kleiner Kinder gezwungen sind, in jeder Situation Smalltalk zu machen Show wird unweigerlich mit einer Person angesprochen, die sagt: „Ich würde es mir sogar ansehenwaren nicht im Zimmer“, während der Rest der Eltern zustimmend nickt.

Endlich frische Folgen aus der dritten Staffel kam letzte Woche auf Disney+ an und eine neue Figur machte einen bleibenden Eindruck: Unicorse, eine Einhornpuppe, die von Blueys Vater Bandit gesprochen wird. Ich weiß, was du denkst. Annnnd, warum sollte es mich interessieren? !

Nun, Unicorse ist laut und nervig.Er ist aggressiv und Eskaliert die Dinge, wenn Leute versuchen, die Dinge zu beruhigen. Und er ist der perfekte Avatar für eine bestimmte Art von Athleten. Insbesondere eine Art von Basketballspielern, die in derselben Liga wie Einhörner spielen.

Wie wir alle wissen, ist „Unicorn“ schon seit einiger Zeit ein Teil des NBA-Lexikons, während The Ringer verkündete, dass die 480 – 270 Saison war das Jahr, in dem die Einhörner übernahmen, den Begriff gibt es dafür schon lange genug Bill Simmons hat einmal echte Worte über sie getippt, die Sie online mit Ihren Augen lesen können.

Unicorse macht also absolut Sinn. Er ist ein Agent des Chaos. Er redet ununterbrochen. Er verkauft Kontakte. Er klagt. Er wird gegen seinen eigenen Anwalt kämpfen, und Sie werden es noch bereuen, ihn überfahren zu haben. Und ehrlich gesagt, sobald Sie sehen, welche Art von Spielern sich als Unicorse qualifizieren, werden Sie zugeben, dass er der Typ ist, den Sie in Ihrem Team brauchen, wenn Sie in den Playoffs sein wollen.

Wenn du acht Minuten und Disney+ hast, schau dir Staffel 3, Folge 7 an. Wenn nicht t, hier ist Unicorse in seiner ganzen Pracht.