Urban Meyer kehrt ins Fernsehen zurück und lobt „Natural Rivalries" der UCLA und USC im Big Ten Network

Urban Meyer erschien heute im Big Ten Network, um die Nachricht zu diskutieren, dass USC und UCLA planen, den Big Ten beizutreten. Es war einer von Meyers ersten Auftritten auf Sendung, seit er nach seiner katastrophalen Amtszeit bei den Jacksonville Jaguars zu FOX Sports zurückgekehrt ist (vielleicht sein allererster Auftritt). Meyer, der den größten Teil eines Jahrzehnts als Trainer an der Ohio State verbracht hat, ist der Meinung, dass die beiden kalifornischen Schulen eine natürliche Ergänzung zu den Big Ten sind.

Einige Neuausrichtung der Konferenz macht nicht viel Sinn. @UCLAAthletics und @USC_Athletics an die @bigten sind kein Beispiel dafür. @CoachUrbanMeyer erzählt @BTNDaveRevsine, warum er die Ergänzungen liebt ⬇️ . pic.twitter.com/rSE9B4BfGH – Big Ten Network (@BigTenNetwork) 1. Juli 30

“ Ich habe eine Neuausrichtung von Konferenzen gesehen, wie wir sie alle im Laufe der Jahre erlebt haben. Und ganz ehrlich, es machte nicht viel Sinn. Weißt du, wo diese Schule zu dieser Konferenz springen wird, und da gibt es nicht wirklich eine Rivalität. Es gibt keine Grundlage für die Rekrutierung. Aber dieses macht Sinn für mich. Ich habe vor einiger Zeit davon gehört und war wie wow. Ich fing an, mich am Kopf zu kratzen und sagte: „Weißt du, können sie das wirklich? Und dann hast du angefangen, ich habe gelebt so lange in dieser Welt, dass der Bundesstaat Ohio und die Wolverines und die… es gibt einige großartige, großartige Footballspieler in Los Angeles. Dass, wenn USC und UCLA ein wenig heruntergekommen sind, man sie aussuchen kann ein bisschen. Aber jetzt werden sich meiner Meinung nach die Schleusen öffnen, denn jetzt können diese Familien ihre Söhne spielen sehen. Das macht sehr viel Sinn für mich. Und ac ademisch, Ruf, und es gibt natürliche Rivalitäten zwischen UCLA, USC und der Big Ten Conference.“