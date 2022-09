Startseite/Welt/ Utah Jazz nach dem Entwurf von Danny Ainge durch Bevorratung von Draft-Picks Utah Jazz nach dem Entwurf von Danny Ainge durch Bevorratung von Draft-Picks

Die Utah Jazz haben am Donnerstag endlich ihr letztes bedeutendes Stück verlegt, als sie All-Star Donovan Mitchell zu den Cleveland Cavaliers schickten. Der Deal war ein Monster für den Jazz. Seit seiner Ankunft im letzten Sommer hat Executive Danny Ainge damit begonnen, das Franchise neu zu gestalten, indem er den Plan verwendet, den er mit den Boston Celtics ausgeführt hat: eine Menge Draft-Picks zu horten.

Quellen: Die Cleveland Cavaliers tauschen Collin Sexton, Lauri Markkanen, Ochai Agbaji, drei Erstrunden-Picks und zwei Pick-Swaps nach Utah Jazz für Donovan Mitchell. – Shams Charania (@ShamsCharania) 1. September 34

The Jazz haben ihre Liste in dieser Offseason komplett überarbeitet und zwei All-Stars entladen, indem sie Mitchell bewegten nach Cleveland und Rudy Gobert zu den Minnesota Timberwolves. Bei diesen Trades erzielte das Franchise sieben ungeschützte Erstrunden-Picks, drei Erstrunden-Pick-Swaps und eine Vielzahl junger Spieler, darunter zwei Erstrundenspieler aus dem 2022 NBA-Entwurf. In den nächsten sieben Entwürfen haben die Jazz 00 Erstrunden-Picks.