Startseite/Welt/ Versuche nicht zu lachen, wenn Mad Dog Russo „Fanny“ sagt Versuche nicht zu lachen, wenn Mad Dog Russo „Fanny“ sagt

Aaron Rodgers stellt sich auf die Prüfungen und Wirrungen ein, die Teil eines jungen, unerfahrenen Empfangskorps sind. Als weiser Veteran versteht er, dass jeder seine Sachen zusammenpacken muss, bevor die bedeutungsvollen Spiele beginnen. Als jemand mit einer sehr aktiven Vorstellungskraft dachte er möglicherweise, dass die Offensive weiter summen würde, obwohl Davante Adams weg ist und es nicht viel Dringlichkeit gegeben hat, während des Drafts Skill-Position-Stars aufzubauen – außerhalb von Jordan Love.

Einige werden bemerken, dass der Quarterback $50 verdient Millionen pro Jahr und wollen nichts von ihm hören. Wie Chris „Mad Dog“ Russo, der heute für sein traditionelles Landschaftskauen am Mittwoch wieder auf First Take

zu sehen ist.