VIDEO: Chet Holmgrens Debüt in der NBA Summer League war umwerfend

Chet Holmgren erlebte seine erste NBA-Action am Dienstagabend im Summer League-Spiel der Oklahoma City Thunder gegen die Utah Jazz. Er verschwendete keine Zeit damit, in Salt Lake City eine Show zu veranstalten, um 15 Punkte auf Sechs-von-Sieben-Schießen. (4/5 aus 3!) in der ersten Halbzeit. Holmgren war in seiner Tasche, brachte den Ball auf den Platz und traf verblassende Springer, die aussahen, als hätten sie von Kevin Durant oder Dirk Nowitzki erschossen werden können.

Chet Holmgren. Das ist der Tweet. pic.twitter.com/tdUPmeSY4Y – NBA TV (@NBATV) 6. Juli 510