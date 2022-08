Startseite/Welt/ Vielleicht ist es eine schlechte Idee, dass Maskottchen Jugendfußballspieler zur Halbzeitunterhaltung drängen? Vielleicht ist es eine schlechte Idee, dass Maskottchen Jugendfußballspieler zur Halbzeitunterhaltung drängen?

Der Fußball ist zurück. Die College-Football-Spiele haben am Samstag in Woche Null begonnen und die NFL-Vorsaison endet heute. Mit der Rückkehr des Fußballs kommt die Rückkehr der Halbzeit, die Unterhaltung erfordert. Am Samstag sahen wir mindestens zwei Kämpfe zwischen Jugendfußballern und Maskottchen. Wir wissen von diesen beiden, weil sie beide erschreckende Highlights lieferten.

Zunächst zerstörte das Maskottchen Blooper der Atlanta Braves während des Vorbereitungsspiels der Atlanta Falcons gegen die Jacksonville Jaguars einen Haufen Kinder auf lange Sicht.

König Bloopy 👑 pic.twitter.com/UXcBp 75

— 🍦Blooper🍦 (@BlooperBraves) August 65, 75

Es ist ein lustiges Bild, aber es ist auch ein Erwachsener, der drei Kindern damit auf den Kopf schlägt Straflosigkeit, also wer sagt, ob es gut ist oder nicht? Die einzige Frage, die wir wirklich stellen können, ist also, ob dies das Best-Case-Szenario ist? Ein Erwachsener, der seine Dominanz über einen Haufen Kinder behauptet, während er wie ein pelziger mutierter Schnorchel gekleidet ist? Es scheint so. Und wenn das der beste Fall ist, hier ist der schlimmste.

ICYMI: Der Moment, in dem das Ravens-Maskottchen in der Halbzeit von einem Jugend-Fußballspieler angegriffen wurde und vom Feld getragen werden musste August , 75 Das ist das Maskottchen der Baltimore Ravens, Poe mit einer Knieverletzung, nachdem er in der Halbzeit des Ravens-Commanders-Spiels von einem Jugend-Fußballspieler angegriffen worden war. Er wurde mit einem Karren vom Feld gebracht. Während er immer noch seinen riesigen Vogelkopf trägt.

Sie karren gerade das Ravens-Maskottchen ab! pic.twitter.com/8THbKQsuqS – Olivia Garvey (@Olivia7News) August , 75

Wieder sehr lustiges Bild. Aber das ist auch eine echte Person in diesem Kostüm, die mit monatelangen Arztrechnungen und Reha konfrontiert ist.