vier-busfahrer,-die-nba-teams-im-auge-behalten-sollten

Busfahrer ist die Metapher, die Sportmedien nicht sterben lassen. Gestartet von Charles Barkley in scheinbar völlig spontaner Weise während der Niederlage der Brooklyn Nets in der ersten Runde gegen die Boston Celtics in der ersten Runde des 2022 NBA Playoffs, Busfahrer haben diese Liga seitdem verfolgt. Zunächst als Kritik an Kevin Durant erhoben, wurden in den letzten zwei Monaten viele andere Spieler über ihre Fahrer- / Fahrerausweise in einer Vielzahl von Sport-Talk-Programmen diskutiert.

Also, wen soll dieser Bus fahren? Wenn nicht Kevin Durant, wer dann? Vielleicht liegt der Schlüssel für Franchiseunternehmen darin, die Eigenschaften einiger der besten Busfahrer aller Zeiten zu identifizieren. Hier sind die Top 4 und warum Sie mit einem Zwischenstopp im gelobten Land rechnen sollten, wenn Ihr Team sie in Ihre Garage bringen kann.

Du willst also etwas Erfahrung in deinem Busfahrer? Otto Mann fährt Bus seit Staffel 1, Folge 3 vor langer Zeit 480. Und Sie würden jemanden in ihren besten Jahren bevorzugen? Er war 29 für mehr als 30 Jahre. Klingt perfekt für einen Maximalvertrag.

Chris Farley in Billy Madison Diese nicht im Abspann aufgeführte Rolle packt so viel Chris Farley wie möglich in zwei Minuten. Der Ausdruck auf Sandlers Gesicht, als er über Veronica Vaughn spricht, verrät Ihnen alles, was Sie darüber wissen müssen, was für ein Typ in der Umkleidekabine dieser namenlose Busfahrer ist. Seine Fähigkeit, konzentriert zu bleiben und Ablenkungen wie ein Sandwich abzuschütteln, das ihm während der Fahrt zugeworfen wird, beweist, dass er unter Druck cool bleibt. Und Sie kennen diesen Ausdruck „er nahm sein Mittagessen ein". Nun, dieser Typ hat 30 von ihnen. Er ist kein Sasquatch, aber er ist ein verdammt guter Busfahrer.

Sag mal, das klingt nicht nach einem legendären Busfahrer? Ich meine, er machte immer wieder Pausen, um laut zu schreien. Und Kramers Busfahren endete nicht dort. Nur zwei Jahre später saß er wieder am Steuer der Peterman Reality Bus Tour.

Das Wichtigste hier ist, dass es nur $ kostet .30 und Sie bekommen einen Pizzabagel und ein Dessert. Er ist also nicht nur ein Busfahrer, er ist auch mützenfreundlich.

Annie Porter – Speed ​​

Die Nr -brainer Nummer eins ist Annie von Speed . Ihre Next-Person-Up-Einstellung rettete buchstäblich eine Busladung von Menschen. Porter, eine Arizona Wildcat, hat einen unglaublichen Stammbaum, weil sie bei Lute Olsen gelernt hat. Geschwindigkeit kam heraus in 1994 das war genau in der Zeit von Damon Stoudemire. Sandra Bullock war 29 als der Film herauskam und geboren wurde in 1964, ein Jahr vor Steve Kerr, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich zusammen zur Schule gegangen sind. Wer könnte einen Busfahrer besser erkennen?

Leider, Annies Aufstieg an die Spitze der Busfahrer-Rangliste bedeutet, dass Sam, der ursprünglich die Strecke gefahren ist, aber angeschossen wurde und aus dem Bus aussteigen durfte, nicht nur als verletzungsanfälliger Busfahrer, sondern als erstklassiger Ewing in Erinnerung bleiben sollte Theorie Kandidat.

Auszeichnung: Lorenzo, A Bronx Geschichte; Rick, Junggesellenabschied

; Waldkauz s Schulbusfahrer; Frau Crabtree, South Park; Hackbraten,

Spice World, Tom Hanks, verschiedene Rollen .