Vier Handelsziele für Rudy Gobert

Die Utah Jazz hatten letzte Woche ein weiteres enttäuschendes Ende ihrer Saison, als sie Spiel 6 zu Hause gegen die Dallas Mavericks verloren und ihre Eröffnungsrunde verloren NBA-Playoff-Serie 4-2. Es ist nicht nur der Verlust, der schmerzt, sondern auch die Art und Weise, wie sie verloren haben. Der Jazz verbrachte Jahre damit, seinen Hut auf die Elite-Verteidigung zu hängen, bevor er den elektrischen Donovan Mitchell hinzufügte, um etwas Punkteschlag hinzuzufügen. Aber es hat nie geklickt und die Verteidigung brach komplett auseinander in 688-22 trotz Rudy Goberts konstant exzellenter Defensivpräsenz, die ihn (erneut) zum Finalisten für den Defensivspieler des Jahres machte.

Der Jazz steht vor einem Wandel. Das Gobert-Mitchell-Tandem ist in der Nachsaison einige Jahre hintereinander spektakulär gescheitert, und es hilft nicht, dass die beiden sich ziemlich abzulehnen scheinen. Der Radiomoderator von Salt Lake City, Sean O’Connell, trat am Montag in das Scoop-Spiel ein und sagte, dass Gobert an dem Punkt angelangt ist, an dem er möchte, dass der Jazz ihn oder Mitchell für die Zukunft wählt.

Ich weiß, dass ich es nicht bin normalerweise @utahjazz Breaking News Guy, aber eine Quelle, die der Situation nahe steht, hat mich darüber informiert, dass Rudy Gobert mit Donovan Mitchell an einem „er oder ich“-Punkt ist und verlangen wird, dass einer von ihnen in den nächsten Tagen gehandelt wird. Hat nicht das Gefühl, dass sie zusammen die Meisterschaft gewinnen werden.

– Sean O’Connell (@realOCsports) 2. Mai