Startseite/Welt/ Vier Regeländerungen für den Nathan's Hot Dog Esswettbewerb Vier Regeländerungen für den Nathan's Hot Dog Esswettbewerb Der Nathan’s Famous Hot Dog Esswettbewerb findet am 4. Juli für (ungefähr) den 40 Jahr in Folge. Es wird auch die 15te Contest-Übertragung in Folge sein von ESPN. Angesichts all dieser aufeinandertreffenden Meilensteine ​​hat Amerikas einzig wahrer Held, Joey Chestnut, hoffentlich etwas Besonderes für die Fans vorbereitet. Nach dem Sieg 14 der letzten 15 Wettbewerbe, alles, was Chestnut tun muss, ist zu verschlingen 51 Hot Dogs, um seinen eigenen Rekord aus dem letzten Jahr zu brechen. Hier ist ein hilfreiches Diagramm, das zeigt, wie weit die Technologie zum Essen von Hot Dogs gekommen ist, seit Kazutoyo Aria konsumiert hat 22 Hot Dogs im Jahr .

Ja, wir haben die Kapazität des menschlichen Körpers mehr als verdreifacht für Hot Dogs in etwa zwei Jahrzehnten. Stellt sich die Frage: Sind wir zu weit, zu schnell gegangen? Vielleicht waren unsere konkurrierenden Esser so damit beschäftigt, ob sie es könnten oder nicht, dass sie nicht innehielten, um darüber nachzudenken, ob sie es sollten. Hier sind also vier mögliche Regeländerungen, die die Art und Weise, wie konkurrierende Hotdog-Esser Hotdogs essen, derevolutionieren könnten.

Die Nachkommen haben vielleicht ein Problem damit, aber wir nicht. Erwachsene essen den Hot Dog und das Brötchen zusammen. Der Wettbewerb sollte dem echten Hot-Dog-Essen ähneln. Also kein Entfernen der Hunde aus den Brötchen. Kein Zerreißen, als würden Sie die Möwen auf der Promenade füttern. Benimm dich wie bei einem Feiertags-Grillfest und iss dementsprechend. (Vorgeschlagen von @whoisscottyj, @miggiesmalls, @kleshreen)

Tauchen Sie die Hunde in Gewürze, Kein Wasser

)Apropos unnatürliche Essgewohnheiten, niemand taucht etwas in Wasser, bevor er es isst. Es lässt dieses ekelhafte Ereignis nur noch ekelhafter aussehen. Wenn Sie es in etwas dippen müssen, verwenden Sie Ketchup oder Senf. (Vorgeschlagen von @thatmarkmiller, @lebatardshowfan, @ihatenashville, @ethanfaulkner,

Schauen Sie, wir alle lieben es, Menschen dabei zuzusehen, wie sie einfache Hot Dogs essen, aber Abwechslung ist die Würze des Lebens. Was wäre, wenn wir einen Hund mit gewürfelten Geisterpaprika hineinwerfen würden? Oder einen Corndog, der den Essern eine völlig andere Textur aussetzt. Oder gehen Sie einfach den runter Linie und Wurf auf Chili und Zwiebeln und alles andere von der Bar? Stellen Sie sich das als Bonus-Hotdogs vor. Oder wie Geldbälle im Drei-Punkte-Wettbewerb. Verdammt, genug Geisterpaprikaschoten und sie könnten neongrün sein. Wenn sie nicht runtergehen , dann wieder hochkommen. (Vorschläge von @ericlloyd, @kpowders32, @flg8r15, @kurtjustkurt)

Langsamer

Du weißt, wie die Teilnehmer sich beeilen, so viele Hot Dogs zu essen wie sie möglich? Was, wenn sie es nicht täten? Es ist ein schöner Sommertag auf Coney Island. Es ist eine Drei-Tage-Woche Ende und alle tanzen und sind glücklich. Niemand kann tanzen oder sich besonders gut fühlen, nachdem er ein paar Dutzend Hotdogs in Protokoll. Lassen Sie uns also langsamer werden und ein paar Hunde genießen, die langsam und verantwortungsbewusst gekaut werden. Nicht vergessen, die Kinder schauen zu. (@onehappyst, @spencerham)