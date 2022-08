Startseite/Welt/ Vin Scully und die ersten Homeruns, an die Sie sich erinnern Vin Scully und die ersten Homeruns, an die Sie sich erinnern

Vin Scully, einer der besten Baseball-Ansager aller Zeiten, ist im Alter von

verstorben. . Er hinterlässt ein enormes Erbe und ein riesiges Loch, da er die letzten verbliebenen Ikonen des Hörspiels Play-by-Play repräsentierte. Kein Medium im Sport ist so intim wie Baseball ohne unterstützende Bilder, und diese Radiostimmen waren Pässe in eine ganz andere Welt, transportierende Figuren, die als Reiseleiter für die ultimative Flucht dienten: in die eigene Vorstellung. Erinnerungen sind heute Morgen angemessen allgegenwärtig, da alle versuchen, in Worte zu fassen, was Scully ihnen bedeutete, und alle bleiben hinter dem poetischen Standard zurück, den die Hall of Famer aufgestellt hat und der in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise unangefochten bleibt.

Das erste Baseballspiel, an das ich mich erinnern kann, wurde von Scully angesagt und ist bis heute eines der aufregendsten. Seine ständige Erzählung von Kirk Gibson, der von der Bank humpelt, um Dennis Eckersley und die ganze Welt mit einem Walk-Off-Homer in Spiel 1 des 1988 World Series zeigte alles, was ihn großartig gemacht hat. Das Weltenbauen. Die Inszenierung. Die Fähigkeit, zum Moment aufzusteigen und ihn atmen zu lassen. Um mühelose Gravitas zu verleihen. Sie werden ihn ganz oben auf jeder Liste sehen, die heute seine denkwürdigsten Momente feiert.

Aber Es ist etwas, das im nächsten Sommer passiert ist – eine weitere Erfahrung, die sich in meinen Eindruck eingebrannt hat –, die ich noch einmal erleben möchte. Bo Jackson war auf seinem Höhepunkt. Ein Footballstar mit der ungewöhnlichen Aufgabe, beim All-Star Game für die American League anzutreten. Wir haben lange genug aufgehört, Tecmo Baseball im Keller meines Nachbarn zu spielen, um zu sehen, ob er etwas Besonderes tun würde. Und natürlich tat es Jackson, indem er Rick Reuschel einen Moonshot-Homer verpasste.

Scully war in der Nische neben Ronald Reagan, der nach Dingen suchte, um seine Zeit zu füllen, nachdem er zwei Amtszeiten als US-Präsident gedient hatte . Scully, wie nur er es konnte, stellte seinen Partner brillant auf und brach ein, als die Explosion auf die mit Planen abgedeckten Sitze flog. Es war langsam und stetig, nie gehetzt und immer unter Kontrolle. Es fühlte sich an, als wäre gerade etwas Großes passiert und die genau richtige Person saß auf dem Fahrersitz, um diese Realität nach Hause zu hämmern.

Da saß er neben ihm zu einem der mächtigsten Menschen der Welt mit dem hellsten Stern des Sports auf dem Teller, und er behauptete sich. Ohne ins Schwitzen zu kommen. Mein junges Gehirn stellte irgendwie die Verbindung her, dass die Person, die das All-Star-Spiel ausrief, ein eigenständiger All-Star in seinem eigenen Bereich gewesen sein musste. Er fühlte sich genauso wichtig und wesentlich für den Prozess wie Jackson und Reagan, und das Selbstvertrauen, den Moment zu leben, machte Eindruck.

Scully war Baseball. Er war Teil der großartigen Geschichte des Sports und fügte sich perfekt ein, ohne zu versuchen, aufzufallen oder die Aufmerksamkeit vom Feld abzulenken. Ihn einmal im Jahr oder alle paar Jahre zu hören, war genug. Ich hatte nicht das Glück, in viele seiner Arbeiten eingeweiht zu werden, behandelte sie aber wie ein ganz besonderes Dessert.