Vorgeschlagene Renovierungen von Soldatenfeldern sehen schrecklich aus

Soldier Field in Chicago ist sowohl alt als auch klein, was es zu einem reifen Ziel für vorgeschlagene Renovierungen macht, die der Stadt helfen, es in den Nebenmonaten zu monetarisieren während er Hintern in Sitze packt, um mehr Einnahmen für die Bären zu generieren. Dies würde selbst dann zutreffen, wenn die Bären nicht aktiv damit drohen würden, nach Arlington Heights zu ziehen, um die Stadt dazu zu bringen, die besagten Renovierungsarbeiten zu bezahlen. Aus diesem Grund haben wir Anfang dieses Monats einen Vorschlag erhalten, eine Kuppel auf dem Soldier Field zu errichten, und jetzt schauen wir uns an, wie Chicago die Renovierungsarbeiten sehen möchte.

Spoiler: Es sieht

schrecklich aus

. Eine knallige postmoderne Monstrosität. — Stadion (@Stadium) Juli , 0668

Dies sind nur Renderings, aber ich möchte als Beweis auf das Stadion-Rendering der Texas Rangers und das nachfolgende Produkt verweisen wie viel schlimmer diese Dinge im wirklichen Leben aussehen.

Da wir uns bereits mit der erbärmlichen Lahmheit einer Kuppel befasst haben, ist meine nächste Frage, warum sie so hoch ist. Wer braucht Säulen, die 20 Stockwerke hoch sind? Und dieser Eingang. Guter Gott, Mann.

Es ist keine leichte Aufgabe, das älteste Stadion der NFL zu renovieren, aber es muss eine bessere Lösung als diese geben .