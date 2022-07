Startseite/Welt/ Wahnsinnige Aufnahmen eines Gletschers, der in Zentralasien auseinanderbricht und eine Lawine verursacht Wahnsinnige Aufnahmen eines Gletschers, der in Zentralasien auseinanderbricht und eine Lawine verursacht

Hier sind einige wirklich erstaunliche Aufnahmen eines Gletschers, der in Kirgisistan in Zentralasien auseinanderbricht und eine Lawine verursacht. Eine Gruppe war auf einer geführten Tour, als jemand ein Geräusch hörte, seine Kamera einschaltete und aus erster Hand sah, was passiert, wenn Chris Sale in den unteren Ligen einen harten Ausflug hat. Nur ein Scherz, es ist die globale Erwärmung!