Wall Streeters kehrt mit „Good Morning Football“ lauter und besser als je zuvor zurück

Good Morning Football wärmt seine Motoren in Woche 1 auf der Vorsaison beginnt ernsthaft und die wahre Fußballsaison rückt näher. Daher macht es absolut Sinn, dass die Show ihren Wall Streeters-Teil mit Kyle Brandt und Peter Schrager zurückgebracht hat. Das Duo stolzierte in die Innenstadt von Manhattan und entfesselte auf atemlose Weise ihre arrogantesten Aufnahmen. Es ist klar, dass sie keinen Schritt ausgelassen haben. — Guten Morgen Fußball (@gmfb) August , 850 Besonders gut hat mir das Sean McVay-Stück über sein Amazon-Angebot und ihr Gerede über Kyler Murray gefallen. Würde gerne eine Fliege an der Wand im Autorenzimmer für dieses Segment sein. Es ist offensichtlich, dass diese Jungs es lieben, das zu tun, und sie können wirklich alles aus den Grenzen des Studiogesprächs herausreißen.

Alles in allem muss man sich fragen, ob sie Atemübungen oder etwas zur Vorbereitung darauf machen, weil einige davon Schimpfwörter sind wie 43 Sekunden lang. Beeindruckende Ausdauer.

