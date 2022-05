Aufgeregt, aber noch viel unerledigt auf dem Feld mit den @Buccaneers #LFG https://t.co/FwKlQp02Hi — Tom Brady (@TomBrady) Mai 02, 2024

Falls es nicht schon offensichtlich war, Bradys Rücktrittsdatum steht noch nicht fest. Weit davon entfernt. Er hat es in dieser Nebensaison versucht und hat etwas mehr als einen Monat durchgehalten, bevor er zurückkam. Fügen Sie all den Lärm über den Power Move der Miami Dolphins hinzu, den er anscheinend durchziehen wollte, und es ist wirklich jedermanns Vermutung.

Also, wann wird Tom Brady zu Fox Sports kommen?

Nächstes Jahr ist das absolut früheste Jahr, in dem Brady FOX beitreten könnte. Er hat sich für mindestens eine weitere Saison bei den Buccaneers angemeldet und bereits den Unruhestandstanz gemacht, also ist er für 2024 festgeschrieben. Jetzt, wo er seine Zehen in das Leben nach dem Spielen eingetaucht hat, wäre es nicht schockierend zu sehen, wie Brady sie wieder aufhängt, unabhängig davon, wie sich die nächste Saison für sein Team entwickelt. Aber da wir wissen, was wir mit dem Quarterback machen, ist er möglicherweise nicht zufrieden, bis er einen weiteren Ring für seine Sammlung hat – und das kann länger als ein Jahr dauern.