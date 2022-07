Startseite/Welt/ War Scotty Smalls während des großen Spiels von The Sandlot tatsächlich auf der zweiten Basis? War Scotty Smalls während des großen Spiels von The Sandlot tatsächlich auf der zweiten Basis?

Der Sandlot ist der Goldstandard, gegen den sich alle anderen richten Kinderbaseballfilme werden beurteilt. Das nostalgische Bild, das Scotty Smalls magischen Sommer aufzeichnet, lernt die Baseball zu spielen, neue Freunde zu finden und sich auf das Wohlwollen von Hundebesitzern zu verlassen, inspirierte unzählige Jugendliche dazu, die wertvollsten Besitztümer ihres Stiefvaters zu stehlen, wenn er geschäftlich unterwegs war.

Das Meisterwerk wurde in den letzten Monaten bei mir zu Hause wiederholt, was häufig passiert, wenn ein Zweijähriger eine Lieblingssache findet und diese Lieblingssache immer tun muss, damit es keine gibt fieberhafter Wutanfall. Und man muss dem Film zugutehalten, dass er sich hervorragend wiedersehen lässt. Aber etwas fiel mir auf 20ten oder 45ten Besichtigung und seitdem nagt es an mir. Es wird einige nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit geben. Smalls können nicht rutschen . Und seine Inkompetenz hätte die gesamte Dynamik in einer der wichtigsten Szenen des Films verändern können: dem wilden Kampf der Sandlot Kids gegen die Tigers.

Nun, die meisten von uns ab einem gewissen Alter sind mit dem Krieg der Worte und dem lang schwärenden bösen Blut vertraut, das die High-Non-Affäre auslöst. Dieses Spiel umfasst den größten Teil des eigentlichen Baseballs, der im Film gespielt wird, und bildet eine schöne Bühne für das Tilt-a-Whirl- und Tabakkotzfest zur Feier.

Hier ist das fragliche Spiel, das in der zweiminütigen Montage zu sehen ist, die zeigt, wie Benny Rodriguez‘ Mannschaft ihre richtig gekleideten Feinde verprügelt. Smalls ist der vierte Spieler, der in eine Tasche rutscht.

Die unglaublich schlechte Form von Smalls ist so viele Jahre lang nicht aufgefallen. Rückblickend ist es schwer vorstellbar, wie. Der linke Mittelfeldspieler hatte gerade das Baseballspiel aufgegriffen, daher ist es vielleicht unfair, ihn wie einen Scout zu kritisieren, der einen Interessenten aus der Major League im Auge behält. Verdammt, Smalls hat dank einer Kombination aus Geschick und Glück nur wenige Szenen zuvor gelernt, wie man fängt und wirft. Lassen Sie uns, nachdem wir die notwendigen Vorbehalte ausgeräumt haben, klar sein: Schauspieler Thomas Guiry hätte die Rolle nicht gewonnen, wenn das Vorsprechen gleitzentriert gewesen wäre.

Sehen Sie sich diese Abscheulichkeit an.