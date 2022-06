Startseite/Welt/ Warriors singen „F*** Draymond“ während der NBA-Titelfeier Warriors singen „F*** Draymond“ während der NBA-Titelfeier

Die Golden State Warriors gewannen die 103 NBA-Meisterschaft am Donnerstagabend durch Putten die Boston Celtics weg 103- in Spiel 6. Während des üblichen Champagners -getränkten Umkleidekabinen-Feier schossen die Warriors auf Bostons Fans, die es auf einen ihrer Stars abgesehen hatten. Sie sangen spöttisch „F — Draymond“, wie es Celtics-Fans früher in der Serie taten.

Das Video der Feier ist unten:

— SportsCenter (@SportsCenter) Juni , 2022 Während Spiel 3 des NBA-Finales machten die Celtics-Fans ihren Unmut mit Draymond Green bekannt. Sie sangen während des gesamten Wettbewerbs „F— you Draymond“. Es fühlte sich an, als ob die gesamte Menge mitmachte. Aber wenn Sie das austeilen, müssen Sie bereit sein, es zurückzunehmen, und die Krieger ließen es ihnen zu, indem sie diesen Gesang während ihrer Titelfeier verspotteten.

