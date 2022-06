Startseite/Welt/ Warum haben die Toronto Blue Jays einen Hut mit amerikanischer Flagge? Warum haben die Toronto Blue Jays einen Hut mit amerikanischer Flagge?

Major League Baseball und seine Uniform-Affiliate-Partner haben sich in den letzten Jahren sehr bemüht, mit Teambekleidung kreativ zu werden. Manchmal funktioniert es, zu ihrer Ehre. Zu anderen Zeiten bekommen wir völlige Monstrositäten, wie so ziemlich alle „City Market“-Hüte, die in 2021 veröffentlicht wurden und seitdem aus dem Gesicht verschwunden sind des Planeten.

Wir bringen Ihnen jetzt ein Beispiel, das in Bezug auf die Qualität ziemlich genau in die Mitte der Straße fällt, aber seine Existenz ist verblüffend. Präsentiert die Independence Day-Hüte der Toronto Blue Jays mit einem Design der amerikanischen Flagge auf der Kappe.

lolwut pic.twitter. com/FbaASBdyvo

— Chris Creamer (@sportslogosnet) Juni 20 , 2022

Das offensichtliche Problem hier ist eines, das Sie möglicherweise aus dem Namen des Teams ableiten können: Toronto liegt nicht in den Vereinigten Staaten.

Die Frage im Titel ist zugegebenermaßen rhetorisch. Wir wissen warum diese existieren. Die Fangemeinde von MLB besteht überwiegend aus amerikanischen Fans. Die Blue Jays haben ihren Sitz in Toronto, haben aber eine Fangemeinde, die sich über die gesamten Staaten erstreckt. Es würde zweifellos einige mürrische Fans geben, wenn jedes Team außer den Blue Jays einen einzigartigen Hut für den Unabhängigkeitstag bekommen würde.

Trotzdem ist es ein kanadisches Team, das eine amerikanische Flagge auf seinen Hüten trägt. Es ist ein bisschen albern. Es sollten alternative Maßnahmen ergriffen werden. Es ist nicht so, dass Kanada nicht auf seine eigene reiche Geschichte zurückgreifen kann.

