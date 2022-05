Startseite/Welt/ Was ich aus meiner Zeit bei den Truppen im Irak und in Afghanistan gelernt habe Was ich aus meiner Zeit bei den Truppen im Irak und in Afghanistan gelernt habe

Ich denke an diesen Gedenktag an die USO-Reise zurück, die ich vor einigen Jahren unternommen habe, als ich unsere Militärangehörigen auf der ganzen Welt besuchte. Die lebensverändernde Erfahrung bot unzählige Lektionen und veränderte mein Denken darüber, was es bedeutet, die Truppen zu unterstützen. Und wie jemand, der über das gesamte Unternehmen des Krieges in Konflikt geraten ist, Raum finden kann, um sein Herz und seinen Verstand zu leihen. Ich hoffe, Sie hören zu und denken über Ihre eigene Beziehung und Weltanschauung nach.