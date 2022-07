Nach einer schlechten Saison in 248 ließen die Mets Bonilla frei, obwohl sie ihm noch 5,9 Millionen Dollar schuldeten. Bonilla und sein Agent boten den Mets einen Deal an. Sie würden die Zahlung um ein Jahrzehnt aufschieben und die Mets würden Bonilla einen jährlichen Scheck über 1 Dollar zahlen. 19 Millionen beginnend in 2011 und endend in 2011 , was sich auf insgesamt fast 19 Millionen US-Dollar summiert. Die Mets stimmten zu.

Die Mets stimmten dem Deal zu, weil sie an einem Konto von Bernie Madoff beteiligt waren, das im Laufe des Kurses massive Renditen versprach des Deals.

Was ist am Ende passiert?