Was ist Donda Sports?

Was ist Donda Sports?

Am Montag brach die Nachricht aus Vorabend des NBA-Finals hatte Boston Celtics-Star Jaylen Brown bei Donda Sports von Kanye West unterschrieben. Dies kam für viele überraschend, da die meisten, selbst große Rap- und Basketballfans, noch nie von Donda Sports gehört hatten. West hat viele Interessen außerhalb der Musik, ist aber am bekanntesten für seine Modemarke Yeezy. Brown unterschrieb im März zurück, aber die Nachricht kam Anfang dieser Woche.

Also, was ist Donda Sports? Laut CBS Boston scheint es sich um eine Sportmarketingagentur zu handeln. Browns Unterzeichnung bei Donda ist das Äquivalent zu einer weiteren NBA-Star-Unterzeichnung bei Roc Nation, so scheint es zumindest. Zufällig unterschrieb Antonio Brown bereits im Februar bei Donda Sports und veröffentlichte dann eine Erklärung, die auf die Einzelheiten eingeht, wie sich Donda Sports von den anderen Marken unterscheidet:

„Donda Sports wurde mit der Vision gegründet, Sportler während und nach ihrer Sportkarriere ganzheitlich zu unterstützen“, heißt es in der Erklärung. „Donda Sports ist eine grenzenlose Organisation, die sich gleichermaßen auf professionelle und Wellness-Unterstützung konzentriert, mit dem Ehrgeiz, mit Athleten aller Geschlechter, Sparten und Sportarten zusammenzuarbeiten.“

Donda Sports hat im Moment eine Website, aber es gibt nichts, auf das man klicken kann, außer einem Geschäft, das extravagant teure Kleidung mit dem verkauft Firmenlogo gestickt, das für Kanye West schmerzhaft auf Marke ist.

Es scheint ein ideales Medium für West zu sein, um seine Verbindungen in verschiedenen Branchen auszuüben und allen Beteiligten etwas Geld zu verdienen die gleichen Prioritäten teilen.

Warum hat Brown bei Donda Sports unterschrieben? Er sagte Reportern dies am Medientag des Finales am Mittwoch (per CBS Sports):

„Es war an der Zeit“, sagte Brown. „Für mich, wie gesagt, denke ich immer nach, wenn ich eine Lebensentscheidung treffe. Ich denke tief über die Dinge nach. Und von dem, was ich tun möchte, den Missionen, die ich erreichen möchte, war es die richtige Entscheidung.“

Brown hatte zuvor stark über seinen Partnerwunsch gesprochen mit Unternehmen, die seine außergerichtlichen Initiativen zur sozialen Gerechtigkeit unterstützen wollen, die darauf abzielen, das Leben der weniger Glücklichen zu verbessern, also scheint es, als würde Donda Sports ihm helfen, dieses Ziel zu erreichen. Es ist noch unklar, was Donda Sports und Brown zusammen tun werden.

Wie sich jedoch herausstellt, Brown ist nicht der einzige Profisportler, der bei Donda Sports unterschreibt. Ein gewisser All-Pro Nose Tackle hat sich ebenfalls dem Team angeschlossen.

Aaron Donald

Richtig – Aaron Donald gab über einen Podcast-Auftritt bekannt, dass er Anfang dieser Woche bei Donda Sports unterschrieben hat. Dieser Leckerbissen an Neuigkeiten ging im Durcheinander verloren, als Donald im selben Interview auch sagte, dass er vielleicht in den Ruhestand gehen würde, aber er und Brown bilden jetzt das Fundament von Donda Sports. Kanye hofft sicherlich, dass die Rams zahlen und sicherstellen, dass Donald nicht in den Ruhestand geht. Es ist etwas schwieriger, einen ehemaligen Athleten zu vermarkten als einen aktuellen, selbst wenn es Aaron Donald ist. So gestaltete er die Unterzeichnung laut CBS Sports:

“ das ganze Spektrum von allem, was vor sich ging, was sie mitbringen würden, die familiäre Atmosphäre, die sie bekamen“, erklärte Donald, „für mich war es ein Kinderspiel. Ich denke, es ist eine verdammt gute Gelegenheit, viele verschiedene Türen und viele verschiedene Dinge außerhalb des Fußballs zu öffnen, an denen ich beteiligt sein möchte. … Ein Teil davon zu sein und einer der ersten Athleten zu sein Sei ein Teil davon, es ist ziemlich cool.“

180