Was ist, wenn Tom Brady ein schrecklicher Analyst ist?

Tom Brady wird sich schließlich endgültig zurückziehen (wir gehen davon aus) und wenn dieser Tag kommt, wird er als führender NFL-Analyst des Netzwerks zu Fox Sports wechseln . Für einen Moment fragten sich diejenigen, die der Sportmedienbranche folgten, warum Brady seine Dienste nicht bei anderen Netzwerken bewarb und einen Bieterkrieg auslöste. Es stellte sich heraus, dass dies nie nötig war, weil Fox zugestimmt hatte, ihm einen absolut gigantischen Vertrag zu geben.

Wie bereits erwähnt, wird Brady jährlich mehr verdienen als Tony Romo und Troy Aikman zusammen. Dieser Vertrag allein wird weit mehr wert sein, als er während seiner gesamten NFL-Karriere verdient hat. Es ist ein wahnsinniger Deal für einen Sender, aber FOX hat heute in allen Pressemitteilungen schnell darauf hingewiesen, dass Brady auch ein Sprecher des Unternehmens sein wird, „insbesondere in Bezug auf Kunden- und Werbeinitiativen“. Sie zahlen also nicht nur jeden Sonntagnachmittag für Bradys Gesicht im Fernsehen. Sie zahlen für die gesamte Marke Brady und den Windfall an hochverdienenden Möglichkeiten, die sie unweigerlich bieten wird.

Aber … was ist, wenn Brady kein guter Farbkommentator ist? Was ist, wenn er zum ersten Mal in seinem Leben nach irgendetwas stinkt, was mit Fußball zu tun hat?

Ich sage nicht, dass es sicher ist, dass er schlecht sein wird . Oder sogar eine Wahrscheinlichkeit. Aber zumindest als ESPN Joe Buck und Troy Aikman bezahlte, wussten sie genau, was sie bekamen. Brady ist ein völliger Unbekannter im Rundfunkbereich. Das ist einer der Gründe, warum die Größe des Deals so überwältigend ist. Solches Geld wird nur für bestimmte Dinge ausgegeben. Fox macht eine verdammt große Wette, dass Brady genau das ist.

Es ist leicht zu verstehen, warum Fox so große Hoffnungen hat. Brady war schon immer ein sympathischer Typ in Medienauftritten, hat es aber auf eine andere Ebene gebracht, nachdem er sich vom Kult der Patrioten ohne Persönlichkeit distanziert hatte. Er hat ein erstklassiges Verständnis dafür bewiesen, wie er seine Stimme in den sozialen Medien nutzen kann, um Menschen dazu zu bringen, ihn zu mögen und seine Produkte zu kaufen. Er zeigte einiges an Talent, als er in der vergangenen Saison bei einem ManningCast auftrat. Dann fügt man hinzu, dass er der berühmteste und erfolgreichste lebende Fußballspieler mit zwei Jahrzehnten Erfahrung ist, auf die man zurückgreifen kann, und man erkennt leicht die Vision.

Aber eine Sendung in voller Länge zu leiten ist eine ganz andere Sache. Bradys öffentliche Rolle ist perfekt ausgearbeitet, weil er die volle Kontrolle über fast jeden Aspekt seines Auftritts hat, von seinen TikToks bis zu seiner ESPN+-Dokumentation. Unterwegs mit der Geschwindigkeit denken zu müssen, mit der sich eine Sendung bewegt, hat er noch nie zuvor getan. Deshalb hat Romo selbst so einen riesigen Deal gemacht. Er war übernatürlich talentiert darin, Informationen schnell, effizient und auf eine Weise zu verbreiten, die den Zuschauern die Sendung mehr als jede andere Freude bereitete. Wir alle wissen gut, dass Brady das Fußballspiel auf einem Niveau verarbeitet, das nur wenige andere jemals erreicht haben. Kann er es immer noch aus der Vogelperspektive statt aus der Mitte machen?

Um es klar zu sagen, Brady muss es nicht wirklich *gutzu sein, um dies zu einem großartigen Geschäft für Fox zu machen. Jede Woche schaltet sich ein Teil der Bevölkerung speziell ein, um zu hören, was Brady zu sagen hat, eine einzigartige Eigenschaft in der heutigen Rundfunkwelt. Das allein ist schon fast unbezahlbar. Brady muss es einfach gut gehen, er muss lernen, wie man eine Sendung angenehm gestaltet, und hin und wieder mit Factoids eingreifen. Angesichts der Anziehungskraft seiner Anwesenheit und der Art und Weise, wie Fox eindeutig plant, ihre Partnerschaft mit ihm für Einnahmenzwecke zu nutzen, wird sich Bradys Vertrag schnell bewähren.

Aber wenn er schlecht ist? Wenn er der Sendung schadet und jede Woche für seine Leistungen gehämmert wird? Fox wird nicht gut aussehen. Sie werden immer noch in der Lage sein, in der Geldabteilung die Nase vorn zu haben, weil Bradys Marke einfach so mächtig ist, aber es wird nicht gut aussehen, $

gegabelt zu haben .5 Millionen jährlich an einen Mann, der den Job nicht machen kann.

Auch dies ist keine wahrscheinliche Zukunft. Abgesehen von der Tatsache, dass alles, was Brady tun muss, ist, auf Dinge hinzuweisen, auf die er seit Jahren in seiner Offensivlinie hinweist, werden ihn seine übermäßig wettbewerbsfähige Natur und seine berüchtigte Vorbereitung wahrscheinlich dazu bringen, darin großartig zu sein, so wie es ihn dazu gebracht hat, großartig zu sein all die Jahre auf dem Feld. Er könnte am Ende sehr gut ein ausgezeichneter Sender werden, und Fox wird wie Genies aussehen, weil er sich seine Dienste trotz des Preises von über einer Viertelmilliarde Dollar frühzeitig gesichert hat.

Die Möglichkeit, dass dies seitwärts geht, ist immer noch erwähnenswert, weil Brady so ein Joker ist. Die meisten Leute wie er bekommen einige Übungswiederholungen im lokalen Fernsehen oder im Studio, bevor sie in einen vollfarbigen Kommentierungsplan starten. Zugegeben, Brady hat dafür noch Zeit. Aber er hat offenbar bereits auf der gepunkteten Linie unterschrieben. Fox hat den Sprung bereits geschafft. Die Zeit wird zeigen, wie gut es war, dies zu tun, bevor Sie Brady in irgendeiner Art von Aktion sehen.